Deragliati due treni in Russia. Traffico ferroviario in tilt. Kiev rivendica il sabotaggio

AGI - Due treni in diverse zone della regione di Leningrado, nella Russia occidentale, sono deragliati questa mattina, causando la morte di un macchinista e interrompendo il traffico ferroviario. Lo ha dichiarato il governatore Alexander Drozdenko su Telegram. Gli incidenti si sono verificati ore dopo che un ordigno esplosivo è deflagrato su un tratto di binario nella regione di Orel, sempre nella Russia occidentale, sabato sera, uccidendo tre persone.
Dettagli sul deragliamento e sulla vittima
"Sono in corso le operazioni di recupero in seguito al deragliamento di una locomotiva diesel vicino alla stazione di Semrino, nel distretto di Gatchina a Leningrado", ha dichiarato il governatore Drozdenko su Telegram. "Il macchinista è morto. È rimasto intrappolato nella cabina ed è morto in ambulanza dopo essere stato sbloccato", ha aggiunto.
Indagini su possibili sabotaggi
Un treno merci che trasportava 15 vagoni cisterna vuoti è deragliato su un tratto di binario più a sud, ma non ha causato vittime, ha dichiarato in un post precedente. "Gli investigatori stanno indagando su un possibile sabotaggio", ha aggiunto. La rete ferroviaria russa è stata ripetutamente colpita da deragliamenti, esplosioni e incendi che le autorità attribuiscono a sabotaggi ucraini..
La rivendicazione di Kiev
Le forze ucraine hanno rivendicato l'operazione che ha determinato l'interruzione del traffico ferroviario in Russia e l'uccisione due membri della Guardia nazionale russa. Lo riportano i media di Kiev citando fonti militari. "Le linee ferroviarie colpite sono vie di rifornimento essenziali per le forze russe che operano nelle direzioni di Kharkiv e Sumy", ha affermato la fonte.
Secondo quanto riferito, le forze speciali di Kiev hanno condotto un'operazione "particolarmente complessa" che ha bloccato il traffico sulla linea ferroviaria Oryol-Kursk in Russia. Il personale delle ferrovie russe ha trovato mine non identificate sulla tratta Maloarkhangelsk-Glazunovka. Un'unità specializzata del genio della Guardia Nazionale russa è stata inviata sul posto, ma durante le operazioni di sminamento si è verificata un'esplosione, che ha ucciso due soldati e ferito gravemente un altro, secondo la fonte. L'esplosione ha bloccato il servizio ferroviario nella zona.
Anche il governatore dell'Oblast' di Orel, Andrej Klychkov, ha confermato l'incidente. In un altro incidente, avvenuto nella notte, un'altra esplosione ha colpito la linea ferroviaria San Pietroburgo-Pskov, nei pressi della tratta Stroganovo-Mshinskaya. Secondo la fonte, citata dal Kyiv Independent, l'attacco ha fatto deragliare una locomotiva e distrutto 15 autocisterne piene di carburante. "A causa dei danni a queste linee ferroviarie, la Russia dovrà affrontare gravi sfide logistiche, che avranno un impatto significativo sulla sua capacità di condurre operazioni offensive contro le forze ucraine", hanno aggiunto le fonti.