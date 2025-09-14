I social di Kirk guadagnano milioni di follower

AGI - La vedova di Charlie Kirk e molti dei suoi fan, all'indomani dell'assassinio, avevano promesso che il suo messaggio non si sarebbe disperso, ma che al contrario sarebbe diventato più forte. Una promessa già mantenuta, almeno a guardare le statistiche dei profili social del giovane attivista di destra. Gli account di Kirk su Internet hanno guadagnato milioni di follower nei tre giorni successivi alla sua morte, secondo i dati analizzati dalla CNN.
Anche i video delle argomentazioni politiche di Kirk, che promuovono il presidente Trump e le priorità conservatrici, hanno visto un'impennata di spettatori, con molte clip scambiate dai fan. L'account Instagram principale di Kirk ha aggiunto 3,5 milioni di follower dall'assassinio; l'account TikTok del suo podcast ha guadagnato più di 1,5 milioni di follower; e la sua pagina Facebook principale ha aggiunto più di 2,3 milioni di follower.
Aumento degli spettatori e crescita degli account
Su YouTube, il canale principale di Kirk ha ora 4,5 milioni di iscritti, rispetto ai 3,8 milioni prima di essere ucciso. Anche il pubblico di YouTube per la sua organizzazione Turning Point USA è cresciuto, con 3,6 milioni di abbonati ora, rispetto ai 3,3 milioni. Gli account dei social media di Kirk, gestiti dal suo staff, sono rimasti per lo più inattivi dopo l'assassinio. I dati di SocialBlade, un servizio di analisi, mostrano un grande picco di visualizzazioni video e Mi piace dei contenuti preesistenti da mercoledì.
Il discorso di Erika e la promessa di un'eredità duratura
Il discorso di Erika è stato trasmesso in live streaming sul suo canale YouTube principale e da allora è stato visualizzato oltre 3,1 milioni di volte su YouTube. "Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità, baby", ha detto. "Prometto che renderò Turning Point USA la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto". Ha anche detto che il suo tour programmato nei campus universitari questo semestre si svolgerà ancora.
Visualizzazioni virali e messaggi di solidarietà
Il video più recente pubblicato dal suo account, "Charlie Kirk distribuisce enormi L all'Università della California di San Diego", ha ora 4 milioni di visualizzazioni, rispetto alle 300.000 prima della sparatoria. Un altro video di dibattito nel campus ha ora superato 1 milione di visualizzazioni, rispetto alle 250.000 precedenti. La stragrande maggioranza dei commenti al video sono di solidarietà e condoglianze, non pieni di rabbia o di vendetta, come alcuni influencer di estrema destra hanno espresso in altri forum. Il sito web di Kirk ha anche introdotto un nuovo prodotto nel suo negozio online: una maglietta con la scritta "I am Charlie Kirk". Quelle quattro parole sono diventate un grido di battaglia tra i fan di Kirk sulle piattaforme dei social media dopo la sua morte. La stessa scritta "Io sono Charlie Kirk" è apparsa anche sui cartelli delle veglie, comprese quelle tenute dalle sezioni locali di Turning Point USA.