Maduro: "La popolazione impari a sparare"

venezuela tensioni usa maduro popolazione impari sparare
L'appello del presidente ai venezuelani dopo che Washington ha schierato navi da guerra nei Caraibi: "Andate nelle caserme ad apprendere"
AGI - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha invitato la popolazione ad andare nelle caserme sabato per esercitazioni militari e imparare a sparare. Il tutto mentre gli Stati Uniti hanno schierato navi da guerra nei Caraibi, nell'ambito di un'operazione antidroga che Maduro considera una "minaccia".
"Sabato il popolo, i comunardi, i miliziani, i riservisti e i giovani andranno in caserma per ricevere addestramento e imparare a sparare sui poligoni di tiro in difesa della patria", ha dichiarato Maduro durante una cerimonia televisiva, invitando tutti i volontari arruolatisi negli ultimi giorni a recarsi in caserma.