Russia, paura per un forte terremoto e allerta tsunami

ADV
AGI - Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, ed è scattata l'allerta tsunami. Lo ha riferito l'United States Geological Survey. Il Pacific Tsunami Warning Center ha segnalato la possibilità di onde "pericolose".
ADV
Il terremoto ha colpito a 111 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo dell'omonima regione, a una profondità di 39,5 chilometri. Il Pacific Tsunami Warning Center ha segnalato la possibilità di tsunami lungo le coste entro 300 chilometri dall'epicentro del sisma. L'allerta è stata poi stata revocata.
ADV
Condividi
ADV