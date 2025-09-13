Russia, paura per un forte terremoto e allerta tsunami
Il sisma, di magnitudo 7,4, la costa della Kamchatka
AGI - Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la costa della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, ed è scattata l'allerta tsunami. Lo ha riferito l'United States Geological Survey. Il Pacific Tsunami Warning Center ha segnalato la possibilità di onde "pericolose".

Il terremoto ha colpito a 111 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, capoluogo dell'omonima regione, a una profondità di 39,5 chilometri. Il Pacific Tsunami Warning Center ha segnalato la possibilità di tsunami lungo le coste entro 300 chilometri dall'epicentro del sisma. L'allerta è stata poi stata revocata.

