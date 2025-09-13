Quali sono i paesi Ue che continuano a comprare gas e petrolio russo?

AGI - Dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, l'Ue ha imposto un divieto sulla maggior parte delle importazioni di petrolio dalla Russia. Tuttavia, l'oleodotto Druzhba ("amicizia" in russo) è stato temporaneamente esentato per dare ai paesi dell'Europa centrale il tempo di trovare nuove soluzioni.
La Repubblica Ceca (Paese Ue e Nato) ha annunciato ad aprile, dopo un investimento di 60 milioni di euro, che non avrebbe più ricevuto petrolio russo dopo 60 anni di dipendenza. Ungheria e Slovacchia, entrambi membri dell'Ue e dell'Alleanza Atlantica, continuano tuttavia a importare petrolio russo attraverso l'oleodotto, che è stato ripetutamente preso di mira dagli attacchi ucraini nelle ultime settimane.
La Russia ha reindirizzato parte delle sue vendite di petrolio e gas ad altri partner come India, Cina e Turchia (anche questa Paese Nato). Tuttavia, continua a vendere quantità significative di gas naturale liquefatto (GNL) ai paesi dell'Ue, in particolare alla Francia.