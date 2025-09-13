La Polonia avvia 'Sentinella dell'Est' NATO e ringrazia l'Italia

AGI - Il governo polacco ha annunciato ufficialmente l'inizio dell'operazione "Sentinella dell'Est" per rafforzare il fianco orientale della Nato e ha ringraziato "i nostri alleati in Italia" per il ruolo nella risposta all'incursione di droni russi nella notte tra il 9 e il 10 settembre. "L'operazione Sentinella dell'Est della Nato, che difenderà, insieme ai nostri alleati, la sicurezza dell'Europa, è iniziata", ha dichiarato il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, su X.
Varsavia ringrazia gli alleati
Il ministro ha definito "impressionanti" le prestazioni delle forze alleate nella reazione all'ingresso di droni russi nello spazio aereo polacco e ha sottolineato "l'interoperabilità, la capacità operativa" e "l'eccellente combinazione di capacità". "Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato: l'Aeronautica Militare del Regno dei Paesi Bassi, i nostri alleati in Italia e nella Repubblica Federale di Germania, e tutti coloro che hanno dichiarato il loro sostegno, guidati dagli Stati Uniti, dai Paesi nordici e baltici, da tutta l'Europa occidentale, dalla Francia e dal Regno Unito. Grazie a tutti coloro che si impegnano per la nostra causa comune", ha affermato Kosiniak-Kamysz.
Un banco di prova
Il ministro della Difesa polacco ha osservato che gli ultimi giorni sono stati "un banco di prova", non solo per l'esercito di Varsavia, ma anche per la Nato e l'Ue in quello che ha i connotati di un conflitto ibrido. "Se qualcuno pensa che la guerra non lo riguardi, che gli attacchi informatici o la disinformazione non lo riguardino, la notte tra martedì e mercoledì 9 e 10 settembre 2025 ha dimostrato che tutto ciò che la Russia neoimperialista fa attaccando l'Ucraina colpisce anche molto direttamente la Polonia, il fianco orientale della Nato e tutta l'Europa", ha avvertito il ministro. Il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche ha affermato su X che "le azioni della NATO non si limitano a rispondere a incidenti isolati".
"Segnale chiaro ai confini NATO"
"Sentinella dell'Est non è solo una nuova iniziativa; è un segnale chiaro: i confini della NATO sono inviolabili e la sicurezza dei nostri cittadini rimane una priorità", ha sottolineato il Comando Operativo. Anche lo Stato Maggiore dell'Esercito polacco ha confermato l'inizio dell'operazione Nato con la diffusione di un video che mostra l'atterraggio di un aereo da trasporto francese A400 presso la base aerea militare di Minsk Mazowiecki, accompagnato dalla frase "L'operazione Sentinella dell'Est è iniziata". Secondo il sito web di notizie polacco Rmf Fm, questo aereo trasportava armi per i caccia Rafale, che a quanto pare si trovano già in Polonia.