'Antifa' o 'Maga'? Cosa c'è dietro le scritte sui bossoli di Tyler Robinson

AGI - Il giorno dopo l'arresto di Tyler Robinson, che ha confessato l'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk, da destra si punta il dito sulle frange più radicali della galassia 'antifa'. A sinistra c'è chi sostiene, invece, che il sospetto fosse ascrivibile ai 'Maga' più oltranzisti, per i quali Kirk era un moderato. Quest'ultima ipotesi pare scontrarsi con le testimonianze dei familiari, secondo i quali Robinson aveva accusato l'influencer ucciso di "essere pieno di odio" e "diffondere odio".
A festeggiare online la morte di Kirk non sono però stati solo tanti utenti di sinistra ma anche esponenti della "alt-right" più identitaria, che oggi si uniscono al cordoglio ma in passato avevano attaccato con durezza il trentunenne, giudicato troppo morbido e disprezzato per il suo orientamento filoisraeliano. Tra costoro vi era Nick Fuentes, una figura di primissimo piano del nazionalismo bianco statunitense, che ieri ha invitato i suoi simpatizzanti, detti 'groyper', a non rispondere con la violenza. Nel 2019 Fuentes aveva nondimeno dichiarato una vera e propria "guerra" a Turning Point Usa, il gruppo di Charlie Kirk, con azioni di disturbo nei confronti dei suoi eventi.
Perché c'è chi sostiene che Robinson fosse un 'groyper'
Gli argomenti posti a sostegno di questa tesi nelle migliaia di discussioni in materia ora in corso su internet appaiono però un po' forzati. C'è chi collega una normalissima foto di Robinson accovacciato con una tuta Adidas nera al meme del 'groyper', una delle infinite incarnazioni di 'Pepe la rana', personaggio un tempo innocuo diventato presto un simbolo della alt-right. C'è chi fa notare che 'Bella ciao', il canto antifascista citato nelle incisioni sui bossoli usati da Robinson, fosse stato utilizzato in modo ironico dai 'groyper' stessi durante le loro campagne.
A photo surfaced today of Tyler Robinson, from his mom's Facebook page, wearing a costume of a Groyper meme for Halloween pic.twitter.com/F9wNdCA908— Slush Fund Millionaire (@RationalEye) September 12, 2025
I riferimenti alla cultura gamer
Appare quindi un po' arduo ricavare dalle frasi incise da Robinson sui bossoli dell'arma usata per l'attentato qualcosa di simile a un concreto orientamento politico. I riferimenti dei familiari a una sua recente "politicizzazione" possono sicuramente alludere a una sua simpatia per i movimenti 'antifa', nel contesto di crescente polarizzazione delle giovani generazioni americane. Le scritte sui bossoli non erano però, come sostenuto all'inizio dal Wall Street Journal, slogan politici, bensì riferimenti al mondo dei videogiocatori, i cui forum sono spesso brodo di coltura per la radicalizzazione, sia a destra che a sinistra, tanto che Discord, piattaforma 'gamer' per eccellenza, si è vista costretta a smentire che Robinson vi avesse descritto parte dei suoi piani ed è corsa a cancellare il profilo del sospetto killer. L'unica cosa certa, quindi, è che Robinson fosse imbevuto di cultura 'gamer'.
Hearing that “hey fascist, catch” is also a Helldivers voice line when the player throws a stratagem at the automatons?— Elai (@elaifresh) September 12, 2025
Can anyone confirm? Having trouble finding a video clip of this. Would be a pretty significant deal if true. https://t.co/sv7EMu5e9b
Se anche 'Bella ciao' diventa un meme
La scritta "Hey fascista, prendi questo!" seguita da cinque frecce è infatti un riferimento allo 'sparatutto' Helldivers 2. Il "fascismo" qua è il regime autoritario, ispirato a 'Starship Troopers', contro cui combattono i giocatori e le cinque frecce - orientate una su, una a destra e tre giù - sono il comando per sganciare una bomba da 500 chili contro il nemico. "If you read this u r gay lmao" potrebbe non essere nulla più di uno "scemo chi legge". "Notices bulges OWO what's this" è un vecchio meme utilizzato da tempo per irridere la sottocultura 'furry', ovvero coloro che si identificano in animali antropomorfi, spesso protagonisti online di complesse avventure pornografiche.
E la citazione di "Bella ciao"? Potrebbe essere una forzatura sia vedervi il segno di convinzioni politiche strutturate che, addirittura, un riferimento alla frangia 'groyper' tale da ribaltare il quadro. La celebre canzone, entrata di peso nella cultura pop internazionale grazie alla serie 'La casa di carta', compare però nella quarta e nella sesta versione del videogioco 'Far Cry' nonché nello stesso 'Helldivers 2'. Ed è plausibile che Robinson vi si sia imbattuto proprio in questo modo. Perché nel frullatore impazzito della cultura di internet tutto può assumere talmente tanti significati da finire per non averne più uno, persino "Bella ciao".