L'estrema destra scende in strada a Londra. Slogan contro gli immigrati e scontri con la polizia

AGI - Tra le 110.000 e le 150.000 persone hanno preso parte alla manifestazione indetta a Londra dall'attivista britannico di estrema destra Tommy Robinson. Numeri, questi, riferiti dalla polizia della capitale del Regno Unito, che ha anche dichiarato di aver arrestato 25 persone dopo "violenze inaccettabili". Oltre ventisei agenti di polizia sono infatti rimasti feriti durante la manifestazione, che ha "ampiamente" superato le aspettative degli stessi organizzatori, dopo un'estate segnata da movimenti anti-immigrazione davanti agli hotel britannici che ospitano richiedenti asilo. "Questa è probabilmente la più grande manifestazione di estrema destra mai organizzata nel Regno Unito", ha detto alla BBC Joe Mulhall, dell'associazione Hope not Hate, che lotta contro la diffusione di idee di estrema destra.
Le strade di Londra inondate
Le immagini aeree trasmesse dalla televisione hanno mostrato le strade del centro di Londra inondate di bandiere britanniche. "La maggioranza silenziosa non rimarrà più in silenzio", ha dichiarato Tommy Robinson al termine della marcia. Nel corso della manifestazione è stato ricordato Charlie Kirk, l'attivista americano di destra e alleato di Donald Trump che è stato ucciso a colpi di arma da fuoco negli Usa. Non sono mancati cartelli che includevano slogan come "fermate le barche" o che deridevano il primo ministro laburista Keir Starmer.
Interventi dalla destra britannica e straniera
Diverse figure della destra britannica e straniera sono intervenute, tra cui Elon Musk, in collegamento video. Il proprietario di X e Tesla ha chiesto "lo scioglimento del Parlamento e il cambio di governo" in Gran Bretagna. "Credo davvero che ci debba essere un cambio di governo in Gran Bretagna. Non si può aspettare altri quattro anni, o fino alle prossime elezioni, è troppo tempo. Bisogna fare qualcosa. Il Parlamento deve essere sciolto e si devono tenere nuove elezioni", ha affermato Musk. "Siete in una situazione fondamentale qui", ha poi aggiunto Musk alla folla, sostenendo che "la sinistra è il partito dell'omicidio e celebra l'omicidio. Che tu scelga la violenza o meno, la violenza sta arrivando da te. O reagisci o muori". Anche il presidente del partito francese di estrema destra Reconquete, Eric Zemmour, è intervenuto. "Siamo colonizzati dalle nostre colonie", ha affermato riferendosi a Francia e Regno Unito.
Precedenti manifestazioni
Sinora, le precedenti manifestazioni dei sostenitori di Tommy Robinson avevano riunito fino a ventimila persone.