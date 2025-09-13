Bambino-calciatore dell'Al-Hilal ucciso in un attentato a Gaza
Secondo la Palestine Football Association, un raid dell'Idf ha provocato la morte di Mohammed Ramez Al-Sultan e di 14 suoi familiari
Giovane promessa del calcio palestinese uccisa in un attentato
AGI - Il bambino Mohammed Ramez Al-Sultan, giocatore dell'Al-Hilal Sports Club, è rimasto ucciso in uno dei raid compiuti venerdì 12 settembre dall'esercito israeliano che ha preso di mira la sua casa a Gaza. Lo ha reso noto, sui social, la Federcalcio palestinese. Il bombardamento ha provocato la morte di altri 14 membri della sua famiglia. Negli ambienti sportivi, il ragazzino era noto già per essere un giovane talento del calcio.

