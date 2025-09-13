Bambino-calciatore dell'Al-Hilal ucciso in un attentato a Gaza    

ADV
AGI - Il bambino Mohammed Ramez Al-Sultan, giocatore dell'Al-Hilal Sports Club, è rimasto ucciso in uno dei raid compiuti venerdì 12 settembre dall'esercito israeliano che ha preso di mira la sua casa a Gaza. Lo ha reso noto, sui social, la Federcalcio palestinese. Il bombardamento ha provocato la morte di altri 14 membri della sua famiglia. Negli ambienti sportivi, il ragazzino era noto già per essere un giovane talento del calcio.
The Israeli army killed the child Mohammed Ramez Al-Sultan, a player of Al-Hilal Sports Club, along with 14 members of his family in a bombing that targeted their home on Friday.— Palestine Football Association (@Palestine_fa) September 13, 2025
الجيش الإسرائيلي قتل الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، و14 من أفراد عائلته في قصف… pic.twitter.com/zAgyuv0mo8
