Esplosione in un bar a Madrid, 21 feriti. Tre sono gravi

AGI - Almeno 21 persone sono rimaste ferite a Madrid, tre delle quali in modo grave, in un'esplosione che ha distrutto un bar nella capitale spagnola, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza.
Secondo i media locali, l'esplosione è stata causata da una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno rimosso i detriti dal bar, situato nel quartiere madrileno di Vallecas, come riportato dai servizi di emergenza di Madrid sulla piattaforma social X.
In un video pubblicato dai servizi, il tetto è parzialmente crollato e mattoni sono sparsi sul pavimento. I servizi di emergenza hanno trasportato via una vittima su una barella. I servizi medici e di protezione civile hanno curato 21 feriti, tre dei quali "gravemente" e due "potenzialmente gravi".