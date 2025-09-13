Rubio: "Pericolosa l'incursione di droni russi in Polonia. Il raid a Doha di Israele? Non siamo contenti"

AGI - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'incursione di 17 droni di fabbricazione russa nello spazio aereo polacco durante un attacco all'Ucraina all'inizio di questa settimana uno "sviluppo sfortunato e pericoloso". “La domanda è se i droni fossero specificamente mirati a colpire la Polonia. Se così fosse, se le prove ci portano lì, allora ovviamente la situazione sarà... molto surriscaldata”, ha detto Rubio ai giornalisti a Washington.
Rubio sarà domenica a Tel Aviv dove discuterà dell'offensiva bellica a Gaza ed esprimerà il suo rifiuto al riconoscimento di uno Stato palestinese che diversi Paesi annunceranno a settembre, secondo quanto dichiarato dal suo ufficio. Lunedì vedrà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con il quale rilascerà dichiarazioni congiunte alla stampa da Gerusalemme. Poi andrà in Gran Bretagna per accompagnare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua visita di Stato, per poi tornare a Washington giovedì prossimo.
Gli Stati Uniti "non sono contenti" degli attacchi aerei israeliani contro Hamas in Qatar, ma l'attacco non cambierà lo status di alleato di Washington con Israele, ha dichiarato il Segretario di Stato. "Ovviamente, non ne eravamo contenti, il presidente non ne era contento", ha detto ai giornalisti poco prima di lasciare Washington per la missione in Medio Oriente. "Non cambierà la natura delle nostre relazioni con gli israeliani, ma dovremo parlarne, principalmente per capire quale impatto avrà" sugli sforzi diplomatici per raggiungere una tregua nella Gaza devastata dalla guerra, ha aggiunto Rubio.