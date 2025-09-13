La minaccia di Kim: "Potenzierò l'arsenale nucleare"

AGI - La Corea del Nord potenzierà l'arsenale nucleare e le forze armate convenzionali. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che Pyongyang svelerà una politica per far progredire sia il suo arsenale nucleare che la sua potenza militare convenzionale in una prossima riunione chiave del partito al governo, secondo quanto riportato dai media statali.
Dopo il fallimento del vertice con gli Stati Uniti nel 2019, la Corea del Nord ha ripetutamente affermato che non rinuncerà mai alle sue armi nucleari e si è dichiarata uno stato nucleare "irreversibile".
Durante la visita ai centri di ricerca sulle armi questa settimana, Kim ha affermato che Pyongyang "avrebbe proposto la politica di promuovere simultaneamente la costruzione di forze nucleari e forze armate convenzionali", secondo l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency.
Kim ha anche sottolineato la necessità di "modernizzare" le forze armate convenzionali del Paese, senza specificare la data della riunione del partito. Il leader nordcoreano è stato incoraggiato dalla guerra in Ucraina, ottenendo il sostegno fondamentale della Russia dopo aver inviato migliaia di soldati nordcoreani a combattere al fianco di Mosca.