Berkeley consegna i nomi di studenti e docenti accusati di antisemitismo
Berkeley consegna al governo Usa i nomi di studenti e docenti accusati di antisemitismo
Berkeley consegna al governo Usa i nomi di studenti e docenti accusati di antisemitismo

L'Università della California ha risposto alla richiesta dell'amministrazione Trump indicando 160 nominativi
Allison Bailey / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Il presidente ad interim della Georgetown University, Robert M. Groves, il cancelliere della City University di New York, Felix V. Matos Rodriguez, e il cancelliere dell'Università della California, Berkeley, Rich Lyons, testimoniano in un'udienza del Congresso sull'antisemitismo, a Washington, il 15 luglio 2025.
AGI - L'Università della California di Berkeley ha fornito al governo federale i nomi di studenti, docenti e personale coinvolti in casi di presunto antisemitismo, in conformità con l'indagine dell'amministrazione Trump sulle università accusate di non aver protetto gli studenti ebrei. Lo scrive il New York Times.

Il comunicato dell'ateneo

L'Ateneo, riporta il NYT, ha dichiarato in un comunicato di aver informato circa 160 persone il 4 settembre di essere state citate nei documenti forniti all'Ufficio per i Diritti Civili del Dipartimento dell'Istruzione.

Obblighi di legge e rispetto della privacy

Berkeley ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine dall'ufficio del consulente legale dell'Università della California di ottemperare alla richiesta del governo federale di documenti relativi alla gestione delle denunce di antisemitismo da parte dell'università. "Numerosi documenti" sono stati forniti al Dipartimento dell'Istruzione negli ultimi mesi, ha affermato l'Università, secondo cui tra le persone avvisate il 4 settembre c'erano quelle accusate o coinvolte in episodi di antisemitismo, nonché gli individui che avevano presentato relative denunce e i nostri studenti, docenti e personale nella massima misura possibile, nel rispetto dei propri obblighi di legge".

