Trump stufo di Putin, "la mia pazienza si sta esaurendo"

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che "la pazienza con Putin si sta esaurendo, e si sta esaurendo in fretta". "Sta finendo, sta finendo in fretta, ma ci vogliono due persone per ballare il tango", ha detto Trump quando gli è stato chiesto se la sua pazienza fosse stata messa a dura prova dal rifiuto del leader russo di porre fine al conflitto in Ucraina.
Il ruolo di Zelensky nel conflitto
"È sorprendente. Quando Putin voleva farlo, (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky non voleva. Quando Zelensky voleva farlo, Putin non voleva. Ora Zelensky vuole farlo, e Putin è un'incognita. Dovremo intervenire con molta, molta forza", ha aggiunto Trump.
Pressioni e sanzioni contro la Russia
A una domanda dei conduttori su come intendesse fare pressione sul presidente russo, Trump ha risposto: "Sanzioni bancarie, così come questioni legate al petrolio e ai dazi. Ho già fatto molto su questo tema. L'India era il principale cliente. Ho imposto dazi del 50% all'India perché acquista petrolio dalla Russia. Non è una questione semplice, ma è importante".
L'incursione nello spazio aereo polacco
"Non sto difendendo nessuno, ma (i droni - ndr) sono stati abbattuti e sono entrati nello spazio aereo polacco. Tuttavia, non avrebbero dovuto essere così vicini alla Polonia", ha poi detto il presidente americano a proposito dell'incursione di ieri nello spazio aereo di Varsavia.