Esrcitazioni congiunte Russia-Bielorussia, la Polonia si blinda

AGI - La Russia e il suo alleato chiave, la Bielorussia, hanno avviato esercitazioni militari congiunte, in un contesto di tensioni con i paesi della Nato dopo l'intrusione senza precedenti di presunti droni russi nel territorio polacco. Secondo le autorità bielorusse, le esercitazioni si terranno da oggi a martedì nei pressi di una città a est della capitale, Minsk. Secondo l'esercito russo, alcune "azioni pratiche" si svolgeranno anche sul territorio russo, così come nel Mar di Barents e nel Mar Baltico.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che lo scopo delle manovre russo-bielorusse "non era certamente difensivo" e "non sono rivolte solo all'Ucraina", ha aggiunto.
Secondo Donald Tusk, le manovre mirano a simulare l'occupazione del Corridoio di Suwalki, che corre lungo il confine tra Polonia e Lituania, con l'enclave russa di Kaliningrad a ovest e la Bielorussia a est. Questo corridoio è spesso considerato un punto debole della Nato, che potrebbe essere il primo obiettivo di un possibile attacco russo.
La Russia ha respinto le preoccupazioni relative alle esercitazioni militari, soprannominate Zapad-2025 "Ovest-2025", in riferimento al fatto che si svolgono nella parte occidentale dell'alleanza russo-bielorussa. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha assicurato che si trattava di "esercitazioni pianificate, non sono rivolte a nessuno".
Le esercitazioni Zapad si svolgono solitamente ogni quattro anni. L'edizione del 2025 è la prima dall'inizio del conflitto in Ucraina, nel febbraio 2022. L'esercitazione del 2021 aveva mobilitato circa 200 mila soldati russi, pochi mesi prima dell'inizio dell'offensiva. Questa volta, si prevede che la portata delle esercitazioni sia molto più ridotta, con centinaia di migliaia di soldati russi schierati in Ucraina. La Bielorussia aveva dichiarato a gennaio che 13 mila soldati avrebbero partecipato alle esercitazioni, ma a maggio ha comunicato che questo numero sarebbe stato dimezzato.
La Polonia si blinda, 40.000 soldati al confine. La Germania rafforza la sorveglianza e Macron invia tre caccia
La Polonia schiererà circa 40.000 soldati ai confini con la Bielorussia e la Russia. Lo riporta la tv pubblica polacca, Tvp. L'aumento di truppe era atteso proprio in vista delle esercitazioni militari congiunte di Russia e Bielorussia.
La Germania rafforzerà la sua attività di sorveglianza aerea nell'ambito della presenza Nato sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. In una dichiarazione del governo tedesco, Stefan Kornelius, portavoce del cancelliere Friedrich Merz, ha indicato che Berlino "estenderà ed espanderà la sorveglianza aerea sulla Polonia" a dimostrazione del "suo impegno nei confronti del confine orientale della Nato".
Secondo il ministero della Difesa tedesco, "il numero di velivoli utilizzati in questo squadrone di allerta sarà raddoppiato a quattro Eurofighter, equipaggi inclusi". Secondo Kornelius, questa decisione, concordata con gli alleati della Nato, è una risposta alle "recenti violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia".
La Francia ha deciso di mobilitare tre caccia Rafale "per contribuire alla protezione dello spazio aereo polacco" e dell'Europa orientale, ha annunciato il presidente, Emmanuel Macron. "Ho preso un impegno con il primo ministro polacco Donald Tusk", ha scritto su X, aggiungendo di aver parlato anche con il segretario generale della NATO Mark Rutte e il primo ministro britannico Keir Starmer. "Non cederemo alle crescenti intimidazioni della Russia", aggiunto l'inquilino dell'Eliseo.