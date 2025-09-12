Su un proiettile usato per uccidere Kirk c'era inciso "Bella Ciao"
Su un proiettile del fucile usato per uccidere Kirk c'era inciso "Bella Ciao"

Lo hanno rivelato gli inquirenti che indagano sul movente che ha spinto Tyler Robinson a uccidere l'attivista
AGI - Su uno dei proiettili trovati nel caricatore del fucile usato per uccidere Charlie Kirk era inciso 'Bella Ciao'. Lo hanno rivelato gli inquirenti, secondo cui i tre proiettili ancora nel Mauser calibro. 30 potrebbero essere utili a comprendere il movente dietro l'omicidio dell'influencer di destra.

Tyler Robinson era immerso nella cultura Antifa, il movimento antifascista. Un bossolo sparato recava una scritta che online viene ripetuta piu' e piu' volte per trollare le persone. Un altro bossolo non sparato recava le parole "Ehi fascista! Prendi!" e tre frecce rivolte verso il basso, un simbolo comune utilizzato per rappresentare il movimento antifascista. E poi, su un altro bossolo, il testo dell'inno della resistenza italiana. Il terzo bossolo non sparato recava la scritta "Se leggi questo, sei gay lmao": un altro riferimento all'umorismo da troll online.

Antifa è un gruppo eterogeneo di attivisti di estrema sinistra attivi negli Stati Uniti nell'ultimo decennio, in proteste di piazza e altri eventi. Spesso si oppongono alle politiche di Trump e ai gruppi di estrema destra.

