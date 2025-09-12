Su un proiettile usato per uccidere Kirk c'era inciso "Bella Ciao"

AGI - Su uno dei proiettili trovati nel caricatore del fucile usato per uccidere Charlie Kirk era inciso 'Bella Ciao'. Lo hanno rivelato gli inquirenti, secondo cui i tre proiettili ancora nel Mauser calibro. 30 potrebbero essere utili a comprendere il movente dietro l'omicidio dell'influencer di destra.
Tyler Robinson era immerso nella cultura Antifa, il movimento antifascista. Un bossolo sparato recava una scritta che online viene ripetuta piu' e piu' volte per trollare le persone. Un altro bossolo non sparato recava le parole "Ehi fascista! Prendi!" e tre frecce rivolte verso il basso, un simbolo comune utilizzato per rappresentare il movimento antifascista. E poi, su un altro bossolo, il testo dell'inno della resistenza italiana. Il terzo bossolo non sparato recava la scritta "Se leggi questo, sei gay lmao": un altro riferimento all'umorismo da troll online.
Antifa è un gruppo eterogeneo di attivisti di estrema sinistra attivi negli Stati Uniti nell'ultimo decennio, in proteste di piazza e altri eventi. Spesso si oppongono alle politiche di Trump e ai gruppi di estrema destra.