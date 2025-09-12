Trentatré ore per catturare il killer di Kirk, le tappe

AGI - L'Fbi ha fornito una scansione temporale dei principali fatti legati all'attentato in cui, mercoledì, è morto l'attivista conservatore Charlie Kirk. L'arresto del killer, Tyler Robinson, 22 anni, è arrivato dopo circa trentatré ore dall'attacco avvenuto al campus della Utah Valley University, a Orem, Utah.
Mercoledì 10 settembre:
Ore 12,23, ora locale (le 20,23 in Italia): Kirk viene colpito alla gola da un proiettile.
Ore 12,39: entro i primi sedici minuti i primi agenti arrivano al campus e mettono in sicurezza tutta l'area.
Giovedì 11 settembre:
Ore 10 (le 18 in Italia): l'Fbi pubblica il primo set di foto del sospettato.
Ore 10,45: viene annunciata una ricompensa di 100 mila dollari a chi aiuterà a trovare il sospettato.
Ore 17,30: il direttore dell'Fbi Kash Patel arriva nello Utah e visita il luogo dell'attentato.
Ore 20 circa: il governatore Spencer Cox tiene una conferenza stampa in cui vengono diffusi video e immagini del sospetto.
Ore 22 circa (le 6 di mattina in Italia): Tyler Robinson, dopo la segnalazione del padre a un amico di famiglia, che poi ha contattato l'Fbi, viene arrestato nella sua casa a St. George, a 400 chilometri di distanza dal luogo dell'attentato.