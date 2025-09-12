Netanyahu dedica un lungomare a Trump: "Nessuno amico come lui"

AGI - Per gli amici si fa di tutto, anche di più. E così dopo piazze, rotonde, parchi e insediamenti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di dedicare al presidente Usa, Donald Trump - "il migliore amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca" - un tratto del lungomare a Bat Yam, cittadina confinante con Tel Aviv.
Insieme all'ambasciatore americano Mike Huckabee e al sindaco Tzvika Brot, il leader israeliano ha posato la prima pietra, sperticandosi in lodi per un "vero amico del popolo ebraico". E di motivi ne ha tanti: "Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, vi ha trasferito l'ambasciata americana, ha riconosciuto la nostra sovranità sulle alture del Golan, si è ritirato dal catastrofico accordo nucleare con l'Iran, ci ha rafforzato nella lotta contro la minaccia iraniana e ha adottato una serie di altri passi storici per la sicurezza e la prosperità dello Stato di Israele", ha ricordato Netanyahu in un post su X.
Alla cerimonia non ha perso l'occasione per fare riferimento a Gaza, la Striscia martoriata da quasi due anni di guerra dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, e ai piani per trasformarla in una 'riviera' di lusso senza palestinesi presentati dallo stesso capo della Casa Bianca lo scorso febbraio.
"Trump mi ha parlato più volte di proprietà sul mare, ha detto che qui ne abbiamo di splendide. Ha menzionato un posto un po' a sud di qui - a Gaza - e ha detto che dovrebbe diventare un luogo di pace, prosperità e bella vita, non di terrore. Ha ragione", ha sottolineato il premier.