Sciolto il Parlamento in Nepal, la nuova premier Sushila Karki ha giurato

AGI - Il presidente nepalese Ramchandra Paudel ha sciolto il Parlamento e ha annunciato elezioni legislative per il 5 marzo 2026, su proposta del nuovo primo ministro Sushila Karki, ha dichiarato la presidenza.
"Su raccomandazione del Primo Ministro, il Parlamento è stato sciolto. La data delle elezioni è stata fissata per il 5 marzo 2026", ha dichiarato Kiran Pokharel, portavoce della presidenza.
Sushila Karki, 73 anni ex presidente della Corte Suprema nepalese, ha prestato giuramento stasera come primo ministro di un governo ad interim dopo le sanguinose rivolte che hanno portato alla caduta del suo predecessore, il presidente Sharma Oli. "Congratulazioni! Auguro a lei e al Paese successo", le ha detto il presidente Ram Chandra Paudel dopo una breve cerimonia davanti alle telecamere della televisione nazionale.
Almeno 51 morti nei disordini, 12.500 prigionieri in fuga
Sono almeno 51 le persone che sono state uccise questa settimana nelle proteste contro il blocco dei social media e la corruzione. Per giunta oltre 12.500 detenuti che hanno approfittato dei disordini per evadere dal carcere sono ancora in libertà. L'ultimo bilancio aggiornato è stato comunicato dal portavoce della polizia, Binod Ghimire. Le rivolte popolari hanno portato alla caduta del governo, facendo precipitare il Paese nel caos.