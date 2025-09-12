Sciolto il Parlamento in Nepal, la nuova premier Sushila Karki ha giurato
Sciolto il Parlamento in Nepal, la nuova premier Sushila Karki ha giurato
Home>Estero

Sciolto il Parlamento in Nepal, la nuova premier Sushila Karki ha giurato

Il presidente del Nepal, Ramchandra Paudel, ha fissato la data delle elezioni per il 5 marzo 2026
Sushila Karki
Afp - Sushila Karki
nepal
di lettura

AGI - Il presidente nepalese Ramchandra Paudel ha sciolto il Parlamento e ha annunciato elezioni legislative per il 5 marzo 2026, su proposta del nuovo primo ministro Sushila Karki, ha dichiarato la presidenza.

ADV

"Su raccomandazione del Primo Ministro, il Parlamento è stato sciolto. La data delle elezioni è stata fissata per il 5 marzo 2026", ha dichiarato Kiran Pokharel, portavoce della presidenza.

ADV

Sushila Karki, 73 anni ex presidente della Corte Suprema nepalese, ha prestato giuramento stasera come primo ministro di un governo ad interim dopo le sanguinose rivolte che hanno portato alla caduta del suo predecessore, il presidente Sharma Oli. "Congratulazioni! Auguro a lei e al Paese successo", le ha detto il presidente Ram Chandra Paudel dopo una breve cerimonia davanti alle telecamere della televisione nazionale.

Almeno 51 morti nei disordini, 12.500 prigionieri in fuga

Sono almeno 51 le persone che sono state uccise questa settimana nelle proteste contro il blocco dei social media e la corruzione. Per giunta oltre 12.500 detenuti che hanno approfittato dei disordini per evadere dal carcere sono ancora in libertà. L'ultimo bilancio aggiornato è stato comunicato dal portavoce della polizia, Binod Ghimire. Le rivolte popolari hanno portato alla caduta del governo, facendo precipitare il Paese nel caos.

Leggi anche:
Proteste sanguinose in Nepal
Caos in Nepal, 25 morti nelle proteste dei giovani
Blocco dei social e corruzione, ira dei manifestanti che incendiano il Parlamento, la Corte Suprema e il distretto giudiziario e le case di alcuni politici
ADV