La Russia ha ammesso che i negoziati con l'Ucraina sono in stallo 

AGI - Il Cremlino ha ammesso che c'è una "pausa" nei negoziati di pace con l'Ucraina, ma ha sottolineato che i canali di comunicazione rimangono aperti. "Possiamo parlare di una pausa", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov nella sua conferenza stampa telefonica quotidiana, rispondendo a una domanda su uno stallo del processo negoziale con Kiev.
Tre round di colloqui di pace diretti tra Russia e Ucraina, così come un vertice tra Trump e Putin in Alaska, non hanno portato a nessun progresso verso la fine dei combattimenti. "I nostri negoziatori hanno l'opportunità di comunicare attraverso i canali. Ma, per ora, è probabilmente più corretto parlare di una pausa" nei colloqui con Kiev. Per poi aggiungere: "Non si può guardare al futuro con gli occhiali rosa e aspettarsi che il processo negoziale produca risultati immediati".
Nessuna minaccia all'Europa
Nel briefing sono stati toccati anche altri temi. La Russia, secondo Peskov, "non sta al momento minacciando i Paesi europei" commentando l'avvio delle manovre strategiche Zapad-2025. "Voglio ricordare le parole del nostro presidente, Vladimir Putin: la Russia non ha mai minacciato nessuno e non sta al momento minacciando i Paesi europei".
Per Mosca, infatti, "è stata l'Europa, in quanto parte della Nato, a muoversi verso i confini della Russia e non il contrario. Non era la Russia a muoversi verso l'Europa con la sua infrastruttura militare, ma l'Europa, in quanto parte dell'Alleanza Atlantica, che è uno strumento di confronto, non di pace e stabilità", ha ricordato ai giornalisti collegati, Peskov. "È sempre stata l'Europa a muovere verso i nostri confini"