Berlino, Parigi e Londra: "Immediato stop delle operazioni militari israeliani a Gaza City"

AGI - Berlino, Parigi e Londra hanno chiesto "l'immediata cessazione delle operazioni militari israeliane a Gaza City", dopo che l'esercito israeliano ha annunciato l'intenzione di intensificare i suoi attacchi aerei.
"Chiediamo urgentemente l'immediata cessazione delle operazioni militari israeliane a Gaza City, che stanno causando massicci sfollamenti di civili, vittime civili e la distruzione di infrastrutture critiche", si legge in una dichiarazione congiunta dei ministeri degli Esteri dei tre Paesi, inviata da Berlino.
"Chiediamo alle Nazioni Unite e alle ONG umanitarie di poter operare in sicurezza e su larga scala in tutta la Striscia, compreso il Nord", hanno affermato. Nella dichiarazione si afferma che l'attacco israeliano di martedì, che ha preso di mira alti funzionari di Hamas con sede a Doha, "viola la sovranità del Qatar e rischia un'ulteriore escalation nella regione".
I ministri hanno affermato che il Qatar sta svolgendo un "ruolo vitale" nel tentativo di mediare tra Israele e Hamas, che ha scatenato la guerra con gli attacchi del 7 ottobre 2023. Oggi gli Stati Uniti hanno appoggiato una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che condannava gli attacchi in Qatar, senza nominare Israele. Nel frattempo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a favore di una risoluzione sulla soluzione a due stati tra Israele e i palestinesi, un voto immediatamente denunciato come "vergognoso" da Israele.