Un minuto di silenzio alla partita degli Yankees per Charlie Kirk

AGI - I New York Yankees hanno osservato un minuto di lutto per l'assassinio dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk prima della partita contro i Detroit Tigers. Kirk era un acceso tifoso dei Chicago Cubs, squadra di baseball rivale degli Yankees, e il 20 agosto aveva fatto discutere una fotografia che lo ritraeva in campo con le braccia dietro al collo di due giocatori (bianchi) dei Cubs, Michael Busch e Matt Shaw. In molti si erano chiesti che cosa ne pensassero i giocatori 'latinos' della squadra di Chicago come Miguel Amaya e Willi Castro viste le sue prese di posizioni al limite del razzismo.
Omaggi dal mondo dello sport americano
Sono stati molti i volti noti dello sport americano che hanno reso omaggio a Kirk dopo l'attentato nello Utah. Il quarterback dei New York Giants, Jaxson Dart, ha parlato di attacco "disgustoso e triste" e ha invitato a pregare per l'attivista di 31 anni: "Charlie ha fatto grandi cose per il nostro Paese! La violenza politica deve cessare!", ha scritto sui social. "Quali che siano le convinzioni politiche personali, una violenza come questa non è accettabile", ha dichiarato Julian Edelman, ex ricevitore dei New England Patriots.
Tributi da leggende della NFL e altri atleti
Dal mondo dello sport sono arrivati anche i tributi di una leggenda della NFL come Brett Favre, degli ex Pittsburgh Steelers Antonio Brown e LeVeon Bell, dei pugili Jake Paul e Ryan Garcia, dell'allenatore di basket di Auburn, Bruce Pearl, dell'ex telecronista sportiva Michelle Tafoya.