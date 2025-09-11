Kiev, colpita una nave da guerra russa nel Mar Nero

AGI - I servizi segreti militari ucraini Gru hanno annunciato di avere colpito ieri una nave da guerra russa classe Mpsv07 della flotta del Mar Nero, del valore di circa 60 milioni di dollari. L'attacco, si legge in una nota, è stato compiuto con un drone durante un'operazione di ricognizione vicino al porto di Novorosysk.
Sempre secondo quanto riferito dal Gru, la flotta russa ha solo quattro navi di questo tipo, che ha iniziato a utilizzare nel 2015. Nel raid sono state danneggiate le apparecchiature di comunicazione, controllo e rilevamento dell'imbarcazione.
In fiamme una scuola a Sumy, due morti nel Donetsk
Bombardamenti senza sosta in Ucraina. A Sumy, un drone russo ha provocato nella notte un incendio in una scuola. Le fiamme sono state estinte, ma i danni alla struttura sono ingenti. Il bilancio più pesante delle ultime 24 ore è stato registrato nel Donetsk dove due persone sono morte e dieci sono rimaste ferite, rende noto Ukrinform. Le forze russe hanno martellato Zaporizhzhia: 527 gli attacchi su 14 insediamenti. Quattro persone sono rimaste ferite a Prymorske e Zaporizhzhia. Raid sono stati compiuti anche su 33 insediamenti nella regione di Kherson; cinque i feriti.