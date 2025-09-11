La Polonia impone restrizioni al traffico aereo nell'Est

AGI - Dopo l'incursione di droni russi ieri, la Polonia ha imposto restrizioni al traffico aereo nell'Est del Paese. Lo ha comunicato l'Agenzia polacca per la sicurezza del volo, precisando che la restrizione, in vigore fino all'inizio di dicembre, "è stata messa in atto per garantire la sicurezza nazionale". Varsavia ha anche chiesto una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere dell'intrusione nel suo spazio aereo.
Media, i droni russi puntavano ad un centro logistico per la fornitura di armi all'Ucraina
I droni russi che ieri hanno violato lo spazio aereo polacco volevano colpire un centro logistico per la fornitura di armi all'Ucraina. È la conclusione cui è giunta la Nato esaminando la traiettoria dei mezzi, ha riferito lo 'Spiegel'. Dall'inizio dell'invasione russa, nel 2022, gran parte delle forniture di armi occidentali all'ucraina passa per l'aeroporto di Rzeszow, nel sud-est della Polonia. Vista la direzione di volo, è probabile che cinque droni avessero come missione di bombardare il sito, ma sono stati abbattuti prima.
Le forze armate tedesche, che proteggono il centro di rifornimento di armi dagli attacchi aerei con due batterie di Patriot, hanno rilevato subito sui radar l'incursione di droni nello spazio aereo polacco e hanno condiviso i dati con la rete di difesa aerea della Nato, che è scattata. Tre droni sono stati neutralizzati da F-35 olandesi, uno si è schiantato al suolo.