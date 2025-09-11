La Polonia rinforza i confini, 40.000 soldati schierati

AGI - La Polonia schiererà circa 40.000 soldati ai confini con la Bielorussia e la Russia, in un contesto di crescenti tensioni in seguito all'incursione su larga scala dei droni di mercoledì. Lo riporta la tv pubblica polacca, Tvp.
Esercitazioni e preparativi
L'aumento di truppe era atteso, in vista delle esercitazioni militari congiunte di Russia e Bielorussia, al confine con la Polonia, che prenderanno il via domani. Le manovre Zapad 2025 saranno sottoposte a un esame ancora più approfondito da parte della NATO alla luce dell'incursione di droni russi nello spazio aereo polacco. "La Polonia si sta preparando alle manovre Zapad 2025 da molti mesi", ha dichiarato Cezary Tomczyk, viceministro della Difesa, a Polsat News. "L'esercito polacco ha condotto esercitazioni a cui hanno preso parte più di 30.000 soldati polacchi, oltre a soldati dell'Alleanza, per rispondere adeguatamente", ha affermato. Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha dichiarato all'inizio di questa settimana che durante le esercitazioni Russia e Bielorussia metteranno in atto "scenari molto aggressivi", tracciando parallelismi con esercitazioni simili svoltesi prima dell'invasione russa della Georgia nel 2008, nonché dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Le autorità polacche - che hanno chiuso i valichi di frontiera con la Bielorussia durante le esercitazioni, che si svolgeranno da domani a martedì - hanno affermato che uno degli obiettivi delle manovre Zapad è quello di provare un attacco al valico di Suwalki, una sottile striscia di terra che unisce Polonia e Lituania, ma incastonata tra la Bielorussia e l'enclave russa di Kaliningrad.
La risposta della Germania
Anche la Germania adotterà misure operative. In particolare rafforzerà la sua attività di sorveglianza aerea nell'ambito della presenza NATO sul fianco orientale dell'Alleanza Atlantica in risposta alla violazione russa dello spazio aereo polacco nelle prime ore di ieri mattina. In una dichiarazione del governo tedesco, Stefan Kornelius, portavoce del cancelliere Friedrich Merz, ha indicato che Berlino "estenderà ed espanderà la sorveglianza aerea sulla Polonia" a dimostrazione del "suo impegno nei confronti del confine orientale della NATO". Secondo il ministero della Difesa tedesco, "il numero di velivoli utilizzati in questo squadrone di allerta sarà raddoppiato a quattro Eurofighter, equipaggi inclusi". Secondo Kornelius, questa decisione, concordata con gli alleati della NATO, è una risposta alle "recenti violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia". La Germania, inoltre, "intensificherà il suo sostegno all'Ucraina" e, all'interno dell'Unione Europea (UE), "si adopererà per garantire la rapida approvazione di un robusto 19° pacchetto di sanzioni", ha dichiarato il portavoce del governo in una nota.