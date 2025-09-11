Il Parlamento europeo approva la risoluzione su Gaza. Scompare il termine 'genocidio'

AGI - Il Parlamento europeo ha approvato - 305 a favore, 151 contrari e 122 astenuti - la risoluzione sulla crisi umanitaria a Gaza presentata da Verdi, Socialisti e Liberali. Il termine genocidio è stato rimosso dal testo.
Nella risoluzione, il Parlamento "condanna con forza il blocco degli aiuti umanitari a Gaza da parte del governo israeliano, che ha provocato una carestia nel nord di Gaza, e chiede l'apertura di tutti i pertinenti valichi di frontiera". Invita a ripristinare con urgenza il mandato e i finanziamenti dell'Unrwa, con un controllo rigoroso, e si oppone fermamente all'attuale sistema di distribuzione degli aiuti.
Accesso umanitario e obblighi internazionali
I deputati, allarmati dalle gravi carenze alimentari e dalla malnutrizione dovute alla restrizione degli aiuti, chiedono accesso pieno, sicuro e senza ostacoli a cibo, acqua, forniture mediche e riparo, nonché il ripristino immediato delle infrastrutture vitali. Sollecitano tutte le parti a rispettare i propri obblighi umanitari ai sensi del diritto internazionale.
Sostegno alla sospensione degli aiuti e indagini sui crimini di guerra
Nella risoluzione, i deputati sostengono la decisione della presidente della Commissione europea di sospendere il sostegno bilaterale dell'UE a Israele e di sospendere parzialmente l'accordo UE-Israele in materia commerciale. I deputati chiedono indagini complete su tutti i crimini di guerra e sulle violazioni del diritto internazionale, e chiamare tutti i responsabili a rispondere delle proprie azioni. Sostengono inoltre le sanzioni dell'UE contro coloni e attivisti israeliani violenti in Cisgiordania occupata e a Gerusalemme Est, e contro i ministri israeliani Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.
Soluzione dei due stati e Autorità Palestinese
Il Parlamento invita le istituzioni e i paesi UE a compiere passi diplomatici per garantire l'impegno verso la soluzione dei due Stati, con progressi politici concreti verso la sua realizzazione, in vista dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del settembre 2025. Sottolinea la necessità di una completa smilitarizzazione a Gaza e dell'esclusione di Hamas dal governo, chiedendo il ritorno di un'Autorità palestinese riformata come unico organo di governo. Secondo i deputati, la creazione di uno Stato di Palestina è fondamentale per la pace, la sicurezza di Israele e la normalizzazione regionale. Inoltre, invitano gli Stati membri a valutare la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina per sostenere la soluzione dei due Stati.
Cessate il fuoco, rilascio degli ostaggi e condanna di Hamas
I deputati chiedono un cessate il fuoco immediato e permanente e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza, invitando l'UE e gli Stati membri ad avvalersi della loro influenza diplomatica per esercitare pressioni su Hamas affinché accetti di liberare tutti gli ostaggi. Il Parlamento condanna nei termini più duri i "crimini barbari" di Hamas contro Israele e chiede sanzioni concrete contro il gruppo terroristico, riaffermando l'impegno per la sicurezza di Israele e il suo "inalienabile diritto all'autodifesa" nel rispetto del diritto internazionale, riconoscendo che Israele resta un partner strategico dell'UE nella lotta al terrorismo nella regione. Tuttavia, sottolinea che tale diritto non può giustificare azioni militari indiscriminate a Gaza ed esprime preoccupazione per le continue operazioni militari nella Striscia di Gaza, che si sono tradotte in sofferenze insopportabili per la popolazione civile, denunciando allo stesso tempo l'uso di civili come scudi umani da parte di Hamas.
Pd e Fi a favore; M5s e Lega contrari; FdI astenuto
Le delegazioni di Movimento 5 stelle e Lega al Parlamento europeo hanno votato contro la risoluzione approvata dal Parlamento europeo sulla situazione a Gaza. I deputati di Fratelli d'Italia si sono astenuti, mentre hanno votato a favore Partito democratico e Forza Italia. Astenuta Ilaria Salis, per la delegazione di Sinistra Italiana, mentre contrario Leoluca Orlando per Europa Verde. La risoluzione è stata approvata con 305 voti a favore, 151 contrari e 122 astenuti.
Tra i gruppi europei, favorevoli Socialisti e democratici, Renew Europe, Verdi e gran parte del Partito popolare europeo; la maggior parte del gruppo dei Conservatori e riformisti ha optato per l'astensione (pur con diversi contrari), cosi' come divisi tra astenuti e contrari anche i Patrioti per l'Europa e i Sovranisti. Soprattutto a favore The Left, pur con diverse astensioni e voti contrari