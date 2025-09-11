Il presidio di Siracusa saluta la Flotilla in partenza (VIDEO)
Tra gli slogan e gli striscioni le parole "Fermiamo Israele", "Free Palestine", "No genocidio"
AGI - Oltre 200 persone si sono ritrovate alla Marina di Siracusa per salutare la Global Sumud Flotilla in partenza per Gaza. I manifestanti si sono muniti di bandiere palestinesi per sostenere la popolazione di Gaza vittime dei massacri. Tra gli slogan e gli striscioni le parole "Fermiamo Israele", "Free Palestine", "No genocidio".
È previsto a Siracusa l'arrivo di altre imbarcazioni, in tutto dovrebbero essere 18, cariche di viveri, medicinali e medici, per poi prendere il largo, che poi riuniranno in mare aperto con le altre.