Yemen, Israele bombarda obiettivi militari Houthi a Sana'a

AGI - Attacco israeliano su Sana'a, in Yemen. Secondo l'emittente saudita Al-Hadath, l'attacco ha preso di mira sei siti Houthi, tra cui il complesso difensivo nel quartiere di Al-Urdah, nel centro della capitale. Secondo i ribelli sciiti filo-iraniani, l'attacco ha ucciso e ferito un numero imprecisato di persone. Una grande colonna di fumo grigio si è alzata sopra Sana'a mentre il rumore degli attacchi riecheggiava in tutta la città, controllata da oltre un decennio dagli Houthi.
“Martiri, feriti e diverse case danneggiate a seguito dell'attacco israeliano al quartier generale della Guida Morale”, ha riferito la TV ribelle Al-Masirah. Secondo i ribelli il raid ha causato "9 morti e 118 feriti". L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito. "L'IAF (aviazione israeliana) ha colpito obiettivi militari appartenenti al regime terroristico Houthi nelle zone di Sana'a e Al-Jawf nello Yemen”, si legge in un comunicato.
Tra gli obiettivi, “campi militari in cui sono stati identificati membri del regime terroristico, il quartier generale delle pubbliche relazioni militari degli Houthi e un deposito di carburante utilizzato dal regime terroristico”.