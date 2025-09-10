Harry incontra re Carlo, un anno e mezzo dopo
Harry incontra re Carlo, un anno e mezzo dopo, 55 minuti e un tè
Harry incontra re Carlo, un anno e mezzo dopo, 55 minuti e un tè

L'ultima volta il Duca di Sussex era tornato a Londra a seguito dell'annuncio del sovrano di essere in cura per un cancro
AGI - Il principe Harry ha incontrato suo padre, re Carlo III, a Clarence House. Il duca di Sussex - in viaggio nel Regno Unito da solo senza moglie e figli per diversi eventi di beneficenza - ha rivisto il padre dopo oltre un anno e mezzo dall'ultima visita, quando il Duca di Sussex era tornato a Londra a seguito dell'annuncio del sovrano di essere in cura per un cancro. Lo scorso maggio, Harry aveva detto che i due non si parlavano, ma che sperava in una "riconciliazione".

Secondo quanto riferisce la Bbc, l'incontro è durato 55 minuti, durante i quali i due hanno bevuto un te' insieme. L'evento di oggi è visto come un primo passo per migliorare i rapporti tra padre e figlio e ricostruire la fiducia in quello che è stato un rapporto a volte teso. Lunedì, il principe Harry aveva deposto una corona di fiori sulla tomba di sua nonna, la regina Elisabetta II, nel terzo anniversario della sua morte.

Le speculazioni su un possibile incontro tra padre e figlio sono cresciute dopo la notizia del viaggio di ritorno di Harry in Gran Bretagna previsto questa settimana per una serie di visite di beneficenza e altri impegni. Oggi, il duca 40enne ha visitato il Centre for Blast Injury Studies all'Imperial College di Londra.

L'ultima volta che il secondogenito si era recato a Londra non era stato in grado di vedere suo padre perché in visita di Stato in Italia. Re Carlo è rientrato oggi dalla tenuta di Balmoral in Scozia, dove ha trascorso l'estate.

