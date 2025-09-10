Per la prima volta nel mondo gli Under 20 obesi superano i denutriti

AGI - L'Unicef lancia l'allarme obesità tra bambini e ragazzi: per la prima volta il numero di obesi nella fascia di età tra i cinque e i 19 anni nel mondo ha superato quello dei denutriti e questa è diventata così la forma prevalente di malnutrizione.
Per l'agenzia Onu per la protezione e lo sviluppo dei bambini e delle madri si tratta di un trend favorito dal bombardamento di pubblicità di cibo spazzatura a cui sono sottoposti i minori. In un nuovo rapporto l'Unicef indica che sono 188 milioni - quasi uno su dieci in questa fascia di eta' - i bambini e gli adolescenti che devono convivere con un'obesità cronica nel 2025, anche a causa della facilita' di accedere a cibi ultraprocessati "persino nei Paesi con problemi di denutrizione".