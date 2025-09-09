Due teste di maiale trovate davanti alle moschee di Parigi

AGI - Alcune teste di maiale sono state scoperte martedì mattina davanti a diverse moschee dell’area metropolitana di Parigi e nella capitale. Lo ha reso noto su X il prefetto di polizia di Parigi, Laurent Nuñez, che ha denunciato “atti abietti”.
Secondo quanto appreso dall’AFP da una fonte vicina al dossier, le teste sono state rinvenute in strada a Parigi, nel dipartimento di Seine-Saint-Denis (a est della capitale) e negli Hauts-de-Seine (a sud).
Des têtes de cochon découvertes devant des mosquées à Paris et Montreuil.
Il ministro dell'Interno Bruno Retailleau ha espresso la sua "indignazione" dopo il ritrovamento. "È assolutamente inaccettabile. Spero che troveremo coloro che hanno commesso questo tipo di profanazione" ha detto dopo un incontro con i leader di Les Republicains. "La Repubblica è la laicità. Ma la laicità è proprio la condizione di libertà affinché ognuno possa praticare la propria religione, la propria professione come ha scelto. E voglio che i nostri compatrioti musulmani possano praticare la loro fede in pace", ha aggiunto il ministro.
"C'est l'indignation, c'est absolument inadmissible... Je veux dire ma solidarité vis-à-vis de nos compatriotes musulmans en cet instant et je comprends qu'ils soient blessés"