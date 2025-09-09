Flotilla: "Attaccata una nostra barca. Sospettiamo un drone". Tunisi esclude l'ipotesi

AGI - Gli organizzatori di "Global Sumud Flotilla" diretta a Gaza che trasportava aiuti umanitari e attivisti filo-palestinesi hanno dichiarato che una delle sue imbarcazioni è stata colpita da un sospetto drone, ma che nessuno è rimasto ferito. "La Global Sumud Flotilla (GSF) conferma che una delle imbarcazioni principali... che trasportava membri del comitato direttivo della GSF, e' stata colpita da quello che si sospetta essere un drone", hanno dichiarato gli organizzatori in un comunicato sui social media, aggiungendo che "tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro".
La Guardia Nazionale tunisina ha dichiarato di non aver rilevato "nessun drone" dopo che Flotilla ha denunciato che una delle sue imbarcazioni diretta a Gaza era stata "colpita" da un drone sospetto al largo di Tunisi. "Secondo i primi accertamenti, si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio di un'imbarcazione ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni", ha dichiarato all'Afp Houcem Eddine Jebabli, portavoce della Guardia Nazionale. Gli organizzatori di Flotilla hanno dichiarato in un comunicato di sospettare un attacco con un drone.