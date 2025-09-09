Israele bombarda Doha: uccisi 4 leader di Hamas. Il movimento smentisce

AGI - Le forze armate israeliane hanno confermato di aver "condotto un attacco mirato" contro i vertici di Hamas, dopo che esplosioni si sono udite a Doha, capitale del Qatar. L'emittente saudita Al-Hadath, citando delle fonti, ha riferito che nell'attacco isono stati uccisi i dirigenti di Hamas Khalil Al-Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Meshaal e Nizar Awadallah.
In un comunicato, l'Idf ha sottolineato che "per anni, questi membri della leadership di Hamas hanno guidato le operazioni dell'organizzazione terroristica, sono stati direttamente responsabili del brutale massacro del 7 ottobre e hanno orchestrato e gestito la guerra contro lo Stato di Israele". "Prima dell'attacco, sono state adottate misure per mitigare i danni ai civili, tra cui l'uso di munizioni mirate e di intelligence aggiuntiva", ha aggiunto l'esercito israeliano.
Ma il gruppo militante palestinese ha smentito la notizia all'emittente telvisiva Al Jazeera: "La leadership di Hamas riunita a Doha è sopravvissuta all'attacco di Israele".