Eletto consigliere comunale nonostante 99 accuse di molestie sessuali. Scandalo in Giappone

AGI - Un sindaco che si era dimesso dopo aver affrontato 99 accuse di molestie sessuali è stato eletto consigliere comunale in una città giapponese. La notizia, diffusa oggi da alcuni funzionari locali, ha scatenato rabbia e stupore online.
Le accuse contro Hideo Kojima
Hideo Kojima si era dimesso nel marzo 2024 per le conseguenze di una inchiesta penale che lo aveva accusato di aver commesso atti di molestie, tra cui quella di aver palpeggiato il seno e i glutei di una collega.
L'elezione al consiglio comunale
Ma un funzionario della città centrale di Ginan ha detto all'AFP che Kojima è stato eletto al consiglio comunale, avendo ottenuto il secondo maggior numero di voti tra i 16 candidati. "Questo dimostra che i residenti si fidano di me", ha detto Kojima a una stazione televisiva locale cui ha ammonito di "non menzionare mai più" le accuse di molestie sessuali.
Reazioni sui social media
Sui social network, alcuni hanno espresso il loro stupore: "Quindi gli elettori della città stanno prendendo in giro le dipendenti vittime di molestie sessuali? Vergognati", ha scritto un utente su X. "Sono così scioccata da essere rimasta senza parole. Mi dispiace per i dipendenti", ha scritto un'altra persona sulla piattaforma Yahoo Japan.
La difesa di Kojima
In una conferenza stampa dell'anno scorso, Kojima aveva negato i fatti, spiegando che le sue azioni avrebbero potuto assomigliare ad abbracci e nulla più.
Bassa rappresentanza femminile in politica
La percentuale di donne in politica è bassa in Giappone, che si è classificato al 118esimo posto su 148 nazioni nel Rapporto sul divario di genere 2025 del World Economic Forum.
Il movimento #MeToo in Giappone
Il movimento globale #MeToo ha messo lentamente le radici nell'arcipelago e molte vittime di molestie sono riluttanti a parlare, anche se alcuni casi di alto profilo hanno recentemente sensibilizzato l'opinione pubblica.