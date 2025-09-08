Sciopero della metropolitana fino a giovedì, Londra in ginocchio

AGI - Settimana di caos per i pendolari londinesi che devono affrontare cinque giorni di sciopero del personale della metropolitana. Stazioni chiuse e lavoratori costretti a lavorare da casa o a utilizzare mezzi di trasporto alternativi con migliaia di persone in fila per cercare di salire sugli autobus affollati.
L'avviso di Transport for London (TfL)
Transport for London (TfL), gestore della metropolitana, ha avvertito che il servizio sarà scarso o nullo fino a giovedì a causa del primo grande sciopero in oltre due anni.
Rivendicazioni del sindacato Rmt
Obiettivo del sindacato Rmt è ottenere salari e condizioni di lavoro migliori. I conduttori sono in sciopero insieme agli addetti alla segnalazione e alla manutenzione dopo che è stata respinta la proposta di TfL di un aumento salariale del 3,4%. "Non scioperiamo per creare problemi alle piccole imprese o al pubblico", ha dichiarato un portavoce di Rmt. "Questo sciopero si svolge a causa dell'approccio intransigente della dirigenza di TfL e del suo rifiuto di prendere in considerazione anche solo una piccola riduzione della settimana lavorativa".
La replica di TfL
TfL si è detta "amaramente delusa" dalla prosecuzione degli scioperi: "Siamo stati chiari sul fatto che la loro richiesta di riduzione della settimana lavorativa è insostenibile e impraticabile", ha dichiarato Claire Mann, Chief Operating Officer.
Impatto politico dello sciopero
Si tratta del primo grande sciopero della metropolitana sotto il governo laburista di Keir Starmer. Il suo esecutivo è già in difficoltà nei sondaggi e ha subito un duro colpo la scorsa settimana, quando la vice primo ministro Angela Rayner è stata costretta a dimettersi dopo aver pagato meno tasse sulla sua nuova casa.