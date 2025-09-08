I Brics respingono il protezionismo e i dazi di Trump

AGI - I leader dei Brics hanno respinto con forza ogni politica protezionista in una riunione virtuale straordinaria tenutasi sullo sfondo della guerra commerciale lanciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta colpendo diversi paesi del gruppo. Convocata dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la videoconferenza del gruppo delle economie emergenti è servita ad affrontare i rischi associati “all’intensificazione delle misure unilaterali”, secondo una dichiarazione della presidenza brasiliana.
Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato il blocco a “resistere a qualsiasi forma di protezionismo”. “Dobbiamo difendere il sistema commerciale multilaterale, con l’Organizzazione mondiale del commercio al suo centro, e resistere a qualsiasi forma di protezionismo”, ha affermato Xi. Lula, che ha definito Trump un “imperatore” per la sua politica dei dazi, ha affermato che i Brics sono “vittime” di pratiche commerciali “ingiustificate e illegali”. “Il ricatto dei dazi viene normalizzato come strumento per conquistare i mercati e interferire negli affari interni”, ha denunciato il presidente all’apertura della videoconferenza.
Trump ha imposto dazi punitivi al Brasile, sostenendo che è in atto una “caccia alle streghe” contro il suo alleato di estrema destra Jair Bolsonaro, sotto processo per colpo di Stato. La Corte Suprema brasiliana si pronuncerà questa settimana sulla possibilità che l’ex capo di Stato abbia tentato un golpe dopo la sconfitta alle elezioni del 2022 contro il candidato di sinistra Lula. La Casa Bianca ha anche imposto sanzioni a giudici e funzionari brasiliani per aver fatto pressioni a favore di Bolsonaro.
Parallelamente, Washington ha severamente punito l’India per l’acquisto di petrolio dalla Russia. I prodotti di entrambi i Paesi devono pagare dazi del 50% per entrare negli Stati Uniti. Prima del suo scontro bilaterale con il Brasile, Trump aveva preso di mira l’intero gruppo Brics a luglio. Al culmine del vertice a Rio de Janeiro, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato una serie di messaggi in cui ha minacciato l’imposizione di dazi su “qualsiasi Paese che si allinei” ai Brics. All’incontro virtuale di oggi hanno partecipato anche il russo Vladimir Putin e il sudafricano Cyril Ramaphosa, oltre ai leader di Indonesia, Egitto e Iran.
Il blocco, composto da economie emergenti come Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, rappresenta quasi il 40% del Pil mondiale e quasi la metà della popolazione mondiale. I capi di Stato del gruppo hanno anche coordinato la loro partecipazione a eventi nel corso del 2025, come l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la conferenza sul clima Cop30 nella città amazzonica di Belém e il vertice del G20 in Sudafrica a cui Trump ha già annunciato che non parteciperà. A partire dal 2023, l’adesione ai Brics si è ampliata fino a includere Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Indonesia e Iran, tutti membri del gruppo fondato nel 2009 per rafforzare il cosiddetto Sud del mondo.