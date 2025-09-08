Harry visita la tomba di Elisabetta II e lascia una corona di fiori

AGI - Come era stato annunciato, il principe Harry è arrivato a Londra nel terzo anniversario della morte di Elisabetta II. E il primo atto del duca di Sussex è stato proprio una visita privata alla tomba della nonna al castello di Windsor, dove ha deposto una corona di fiori. Lo riferisce l'emittente SkyNews. Elisabetta, morta l'8 settembre del 2022, riposa nella cappella di San Giorgio accanto al marito Filippo.
Prince Harry visits late Queen’s grave in Windsor as he arrives in UK for four-day visit https://t.co/mecSLsii3Q pic.twitter.com/Nyyw15cuWt— New York Post (@nypost) September 8, 2025
Possibile incontro con Re Carlo III
La stampa britannica da giorni si interroga sulla possibilità di un incontro di Harry con re Carlo III che non vede da febbraio del 2024, quando volò a Londra dopo l'annuncio che al padre era stato diagnosticato un tumore. Più di recente, il secondogenito di Carlo e Diana era stato a Londra ad aprile, ma all'epoca il sovrano era in visita in Italia insieme alla consorte Camilla. Il duca di Sussex vive in California con la moglie Meghan e i loro due figli da quando ha rinunciato ai suoi doveri reali nel 2020 ed è iniziata la guerra con il resto della famiglia reale.
Impegni ufficiali e beneficenza
Ufficialmente, il programma di Harry prevede la sua partecipazione oggi al gala annuale di premiazione dell'organizzazione WellChild, di cui è padrino da 17 anni e che sostiene bambini gravemente malati. Domani sarà a Nottingham, nell'Inghilterra centrale, dove annuncerà una donazione all'Ong Children in Need per programmi dedicati a giovani vulnerabili e visiterà il Community Recording Studio, un centro di formazione musicale e cinematografica dove era già stato nel 2019.
Indiscrezioni e speranze di riconciliazione
Sebbene né Buckingham Palace né l'entourage del principe abbiano commentato su un possibile incontro con Carlo III, le indiscrezioni si moltiplicano. A luglio, i consulenti per la comunicazione di entrambi sono stati visti insieme in un club di Londra, in quello che è stato interpretato come un gesto di riavvicinamento. E lo stesso Harry ha pubblicamente auspicato che sia messa una pietra sul passato. A maggio, ha detto alla Bbc che "vorrebbe" una riconciliazione con il padre. Con una postilla che aveva suscitato non pochi interrogativi sulla salute del 76enne sovrano: "Non si sa quanto tempo gli rimanga".