Terminal di Heathrow chiuso per "un incidente" che ha coinvolto 20 persone

AGI - Il Terminal 4 dell’aeroporto londinese di Heathrow ha riaperto dopo l’evacuazione disposta per un "possibile incidente con materiali pericolosi". Lo ha confermato un portavoce dello scalo: "I servizi di emergenza hanno verificato che il Terminal 4 può riaprire in sicurezza e stiamo facendo tutto il possibile per garantire che i voli partano come previsto oggi. Siamo profondamente dispiaciuti per il disagio causato: la sicurezza dei passeggeri e dei colleghi resta la nostra priorità".
In un messaggio su X, i vigili del fuoco hanno fatto sapere che circa 20 persone sono state visitate dal personale medico di Heathrow, precisando che "le cause esatte dell’accaduto sono ancora in fase di indagine". La polizia metropolitana ha aggiunto che "alcune persone sono state curate per malessere in aeroporto, ma nessuno è in pericolo", confermando inoltre che "non ci sono stati arresti". Heathrow è il principale aeroporto del Regno Unito e uno dei più trafficati al mondo. Nel 2024 ha registrato un record di 83,9 milioni di passeggeri, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente.
I precedenti
Lo scalo londinese non è nuovo a disagi: lo scorso marzo era stato completamente chiuso dopo un incendio in una sottostazione elettrica nelle vicinanze, che aveva interrotto la fornitura di energia e provocato la cancellazione o la deviazione di oltre mille voli. Il Terminal 4, inoltre, era rimasto chiuso per due anni durante la pandemia di coronavirus, riaprendo il 14 giugno 2022. Nel periodo di inattività erano stati effettuati lavori di ristrutturazione su diversi impianti, tra cui aria condizionata, bagni e sistemi di controllo dei bagagli.