Il governo di Bayrou è durato pochissimo

AGI - Quello di Francois Bayrou è sicuramente stato un governo lampo, 8 mesi e 26 giorni, meno di un anno. Ma non è stato sicuramente il più breve della storia della Quinta Repubblica francese. Il record di poca longevità va infatti al suo predecessore Michel Barnier, durato solamente 2 mesi e 30 giorni. Poco meglio ha fatto Bernard Cazeneuve, durato, tra il 2016 e il 2017, 5 mesi e 8 giorni, seguito da Gabriel Attal, 7 mesi e 27 giorni nel 2024.
Il presidente del MoDem è stato nominato il 13 dicembre 2024, dopo la censura del suo predecessore Michel Barnier. Bayrou era riuscito ad approvare - a fine febbraio - un bilancio per il 2025, evitando la mozione di censura presentata da La France Insoumise, grazie a un patto di non censura con i Socialisti e il Rassemblement National. La sua presenza a Matignon si è scontrata, all'inizio del nuovo anno scolastico, con l'ostilità di queste due forze politiche, contrarie al suo piano di risparmio da 44 miliardi di euro.
Al contrario c'è chi invece detiene il primato di longevità: Georges Pompidou che, estromesso da una mozione di censura nell'ottobre del 1962, ha gestito gli affari correnti abbastanza a lungo da indire nuove elezioni legislative, dopo le quali è stato riconfermato primo ministro fino al 1968, per un totale di 6 anni, 2 mesi e 26 giorni al potere. Record a cui si avvicinano Francois Fillon (4 anni, 11 mesi e 22 giorni dal 2007 al 2012), e Lionel Jospin, 4 anni, 11 mesi e 3 giorni dal 1997 al 2002.