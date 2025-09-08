Il ritorno di Banksy: murale sulla Corte di Giustizia di Londra
Il ritorno di Banksy: murale appare sulla Corte di Giustizia di Londra
Home>Estero

Il ritorno di Banksy: murale appare sulla Corte di Giustizia di Londra

L'opera raffigura un giudice che con un martelletto colpisce una persona con uno striscione macchiato di sangue
Il nuovo murale di Bansky
Instagram - Il nuovo murale di Bansky
di lettura

AGI - Banksy torna in azione e su un muro della Corte di Giustizia di Londra è comparsa una sua opera: un giudice che con un martelletto colpisce una persona con uno striscione macchiato di sangue.

ADV

Si trova su una delle pareti esterne del Queen's Building, parte del complesso e il misterioso street artist ne ha rivendicato la paternità sul suo account Instagram.

ADV

Da questa mattina è coperta da due pannelli di plastica nera, recinzioni metalliche e sorvegliata due guardie di sicurezza.
Banksy è tornato sulla scena dopo che una delle sue opere è apparsa a Marsiglia e dopo aver creato nove opere a tema animale nell'agosto 2024, tra cui la famosa cabina della polizia situata nella City stata trasformata in una vasca per piranha.

ADV