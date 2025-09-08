Il ritorno di Banksy: murale sulla Corte di Giustizia di Londra

ADV
AGI - Banksy torna in azione e su un muro della Corte di Giustizia di Londra è comparsa una sua opera: un giudice che con un martelletto colpisce una persona con uno striscione macchiato di sangue.
Si trova su una delle pareti esterne del Queen's Building, parte del complesso e il misterioso street artist ne ha rivendicato la paternità sul suo account Instagram.
Da questa mattina è coperta da due pannelli di plastica nera, recinzioni metalliche e sorvegliata due guardie di sicurezza.
Banksy è tornato sulla scena dopo che una delle sue opere è apparsa a Marsiglia e dopo aver creato nove opere a tema animale nell'agosto 2024, tra cui la famosa cabina della polizia situata nella City stata trasformata in una vasca per piranha.
