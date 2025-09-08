Così i caduti in guerra salutano i propri cari. In Russia spopola la moda degli addii digitali

AGI - Un servizio insolito sta rapidamente guadagnando popolarità in Russia: video generati dall'intelligenza artificiale (AI) che consentono ai parenti dei caduti nella cosiddetta 'operazione militare speciale' in Ucraina di "incontrare" e dire addio ai propri cari defunti. A raccontare di questi addii digitali, in cui il soldato caduto prende vita per riabbracciare l'ultima volta i familiari, è stato il canale Telegram 'Ostorozhno novosti'.
La community 'Ultimo Incontro'
La comunità chiamata proprio 'Ultimo incontro' si sta sviluppando attivamente sui social network, dove offre la possibilità di creare questi "video di addio" in diverse forme e con diversi costi. Nel feed pubblico della community si possono trovare decine di video simili, generati dall'AI, in cui un soldato in divisa abbraccia un parente o una persona cara, dopodiché sale le scale per il paradiso, scompare o vola in cielo con delle ali. Ogni post è accompagnato da una piccola biografia del defunto.
Costi e servizi aggiuntivi
Il costo del servizio varia a seconda della complessità e del contenuto: un video base, che include "l'animazione di due fotogrammi" con un abbraccio e un gesto di addio per due persone, parte da circa 1.500 rubli, circa 16 euro; un video in cui il defunto, dopo l'abbraccio, sale le scale verso il cielo costerà circa duemila rubli, mentre un video simile ma con un bacio parte da 3.500 rubli. Particolarmente richiesto è il servizio di "voce fuori campo con la voce reale" del defunto, che legge un testo richiesto per il costo di 3-4mila rubli.
La domanda supera l'offerta
A causa dell'elevata domanda, la registrazione per avere il proprio video avviene solo tramite una "lista d'attesa" e, in caso di urgenza, è previsto un costo aggiuntivo. Il progetto è stato lanciato a maggio di quest'anno dalla 36enne Anna K. di Kamensk-Uralsky che definisce il servizio come un "progetto molto personale e profondo", sottolineandone il valore e il significato emotivo che ha per i clienti.
Stima dei caduti
Non ci sono numeri ufficiali da parte russa dei caduti nella guerra in Ucraina. Il servizio russo della Bbc e il sito indipendente Mediazona a maggio scorso hanno identificato i nomi di 108.608 soldati russi caduti nel conflitto iniziato nel febbraio 2022 con l'invasione su vasta scala dell'Ucraina.