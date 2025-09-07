Barniedo, il cucciolo d'orso che sopravvive al fuoco 

AGI - Barniedo, il cucciolo di orso che è stato salvato nel 2024 con i cuscinetti delle zampe bruciati durante un incendio nelle montagne di León, è stato localizzato in perfetta salute dopo essere sopravvissuto a un nuovo grande incendio scoppiato alcune settimane fa, nel Parco Regionale della Montaña de Riaño y Mampodre.
L'esemplare, che simboleggia la resistenza della fauna selvatica di fronte alle catastrofi ambientali, è stato seguito dalla Pattuglia degli Orsi della Natural Heritage Foundation grazie ad un trasmettitore a radiofrequenza posto in una delle sue orecchie, dopo che il GPS dorsale si è staccato, probabilmente per sfregamento contro la vegetazione. Per diversi giorni, il segnale del trasmettitore è stato debole e si trovava in un'area bruciata di recente, il che ha generato preoccupazione tra i tecnici, come ha spiegato il Ministero dell'Ambiente della Junta de Castilla y León.
La conferma da un video: Barniedo sta bene
Infine, è stato raggiunto il contatto visivo con l'animale, di cui esiste un video per verificare che effettivamente si muova liberamente e mostri un comportamento normale, quindi è in perfette condizioni nonostante le fiamme abbiano nuovamente devastato il suo territorio. La storia di Barniedo è iniziata il 2 agosto 2024, quando è stato localizzato dalla Bear Patrol dopo una soffiata di un vicino di Barniedo de la Reina.
Il cucciolo, che zoppicava e aveva ustioni sui cuscinetti plantari, è stato catturato e trasferito al Wild Animal Recovery Center (CRAS) di Valladolid. Lì è stato confermato che si trattava di un maschio di 6,4 chili, in condizioni corporee basse e con una prognosi riservata.
L'incendio boschivo che lo ha colpito era scoppiato il 27 luglio di quell'anno a Villafrea de la Reina, molto vicino all'ambiente in cui si trovava il gruppo familiare a cui apparteneva: un orso con tre cuccioli.
Attivazione del dispositivo di localizzazione
La Junta de Castilla y León ha quindi attivato un dispositivo per localizzare il resto degli esemplari e valutare una possibile reintroduzione di gruppo. Dopo settimane di cure intensive - sverminazione, pulizia delle ferite, antibiotici e alimentazione specializzata - il cucciolo ha raddoppiato il suo peso, raggiungendo i 13 chili alla fine di agosto, e ha mostrato una notevole evoluzione fisica. È stato possibile un nuovo soggiorno presso il CRAS in modo che potesse esercitare i suoi muscoli e rafforzare il suo corpo.
Trasferimento a Valsemania
A settembre è stato trasferito nella struttura di acclimatamento di Valsemania, dove ha vissuto brevemente con Cova, un orso ferito nelle Asturie. In questo ambiente controllato, isolato dalla presenza umana e monitorato da telecamere, Barniedo è stato nutrito ogni due giorni fino a raggiungere quasi i 30 chili. Ha mostrato una grande capacità di arrampicarsi sugli alberi e poca interazione con altri esemplari, il che ha rafforzato la sua preparazione per la vita in natura. Prima del suo rilascio definitivo a novembre, è stato sedato con una cerbottana per una valutazione veterinaria completa: analisi genetica, controllo degli unghioni e posizionamento di dispositivi di tracciamento.
Impianto di GPS e trasmettitore
Gli è stato impiantato un GPS dorsale - che avrebbe dovuto essere operativo fino all'estate - e un trasmettitore a radiofrequenza nell'orecchio, con una durata stimata di cinque o sei anni. È stato anche microchippato per una futura identificazione. Il luogo scelto per la sua liberazione, a metà novembre, è stato un querceto vicino all'ambiente in cui è stato salvato, con abbondante produzione di ghiande.
La nuova vita minacciata da un altro incendio
Quando la porta si è aperta, Barniedo ha corso tra le querce, iniziando la sua nuova vita in libertà. Ma quest'estate un nuovo devastante incendio ha minacciato l'ambiente circostante: iniziato il 13 agosto, l'incendio del Barniedo de la Reina ha distrutto quasi 3.000 ettari e costretto all'evacuazione di centinaia di vicini, è entrato nel Parco Nazionale dei Picos de Europa ed è persino passato a Palencia. La buona notizia è che Barniedo è stato localizzato in buone condizioni, senza che questo nuovo incendio lo abbia apparentemente colpito. Secondo Álvaro Soto, direttore veterinario del CRAS, se c'è abbastanza cibo, Barniedo potrebbe non aver bisogno di andare in letargo, anche se potrebbe fare lunghi sonnellini. La sua rapida integrazione nell'ambiente familiare e la sua buona condizione fisica facevano presagire un futuro promettente. Barniedo è diventato così un emblema della resilienza animale e un esempio del successo dei programmi di conservazione e monitoraggio delle specie in via di estinzione in Castilla y León.