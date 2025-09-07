L'Ucraina attaccata da droni russi, tre morti. Tra le vittime anche un bambino

AGI - Almeno due persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino di un anno, nell'attacco di droni russi sulla capitale ucraina. Lo ha affermato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riporta 'The Kiev Independent', il quale ha riferito di almeno 11 feriti, alcuni dei quali ricoverati in ospedale. Il primo ministro Yulia Svyrydenko su Telegram ha detto che è stata colpita anche la sede del governo ucraino: "Il tetto e i piani superiori sono stati danneggiati a causa di un attacco nemico. I soccorritori stanno spegnendo l'incendio. Ripareremo gli edifici. Ma le vite perse non si possono riportare indietro", ha aggiunto.
Danni a edifici residenziali di Kiev
Il sindaco di Kiev ha fatto sapere che il terzo piano di un edificio residenziale di quattro piani nel quartiere Darnytskyi è parzialmente crollato, mentre i piani dal quarto all'ottavo di un edificio di nove piani nel quartiere Sviatoshynskyi sono stati danneggiati. A Odessa - riporta ancora 'The Kiev Independent' - i droni hanno colpito infrastrutture civili ed edifici residenziali, come dichiarato dal governatore regionale Oleh Kiper, provocando diversi incendi. A Kryvyi Rih, missili e droni hanno colpito tre punti della città, colpendo "i trasporti e le infrastrutture urbane", ha affermato il presidente del Consiglio di difesa della città, Oleksandr Vilkul.
Situazione a Zaporizhzhia
Nel sud-est, un attacco russo con droni a Zaporizhzhia ha causato almeno 15 feriti, quattro dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Lo ha detto Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare di questa regione parzialmente occupata dalla Russia, pubblicando immagini di edifici residenziali distrutti. A Zaporizhzhia è stato colpito un edificio adibito a officina nella zona industriale della città.
Allarmi aerei e nuovi attacchi
Intorno alle ore 6 (ora locale), sono stati attivati gli allarmi aerei in tutte le regioni ucraine, in seguito a un nuovo attacco missilistico. Nell'Oblast di Poltava, i droni russi hanno colpito un'impresa privata e un'abitazione nella città di Kremenchuk. Anche un edificio amministrativo comunale è stato danneggiato dalla caduta di detriti dei droni nel distretto di Poltava, come dichiarato dal governatore Volodymyr Kohut.
Bombardamento nella regione di Sumy
Un bombardamento russo sulla regione ucraina di Sumy (nord-est), vicino al confine, ha causato un morto e diversi feriti. "A seguito di un attacco ostile alla periferia della località di Poutvyl, una persona è morta e ci sono dei feriti", tra cui un bambino di nove anni, ha dichiarato su Telegram il governatore militare regionale Oleg Grygorov.
Peskov, necessità di dialogo
La risoluzione della situazione in Ucraina richiede un "dialogo difficile" tra le diverse parti. Lo ha dichiarato alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al Forum economico orientale. Peskov ha sottolineato che tutti gli interlocutori del presidente russo Vladimir Putin nel mondo sostengono il suo dialogo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gli sforzi di pace in Ucraina. "Il supporto qui è assolutamente completo, ma, naturalmente, la conversazione che ci aspetta è ancora piuttosto difficile", ha detto Peskov.
La premier ucraina, "il mondo reagisca"
Dopo l'attacco alla sede del governo, la premier ucraina Yulia Svyrydenko ha sollecitato la comunita' internazionale a prendere misure decise contro la Russia. "Il mondo deve reagire a queste distruzioni non solo con parole, ma con azioni", ha scritto su Telegram. "E' necessario intensificare la pressione sanzionatoria, soprattutto contro il petrolio e il gas russi. Sono necessarie nuove restrizioni che colpiscano la macchina militare del Cremlino", ha elencato.
"E soprattutto, l'Ucraina ha bisogno di armi. Quelle che fermeranno il terrore e non permetteranno alla Russia di cercare ogni giorno di uccidere gli ucraini", ha sottolineato.