Zelensky a Putin: "Io a Mosca? Venga lui a Kiev"

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha declinato l'offerta giunta da Vladimir Putin di una riunione bilaterale a Mosca e ha proposto invece che il presidente russo venga a incontrarlo a Kiev. "Può venire a Kiev", ha dichiarato Zelensky in un'intervista all'Abc che verrà trasmessa domenica e della quale sono state diffuse alcune anticipazioni, "non posso andare a Mosca mentre il mio Paese è sotto i missili, sotto attacco, ogni giorno. Non posso recarmi nella capitale di questo terrorista". E Putin "lo comprende", ha aggiunto il presidente ucraino.
Accuse allo Zar di procrastinare il vertice
L'offerta del presidente russo di incontrare a Mosca l'omologo ucraino, ha il solo scopo di "procrastinare il vertice" e dimostra che il capo del Cremlino "si sta prendendo gioco degli Stati Uniti", ha poi affermato Zelensky. "Se una persona non vuole un incontro durante la guerra, ovviamente può proporre qualcosa che non può essere accettabile da me o dagli altri", ha aggiunto Zelensky, che ha ribadito di essere disponibile per un vertice con Putin "in qualsiasi formato".