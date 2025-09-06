West Point ci ripensa, niente premio a Tom Hanks

AGI - Nessun onore per il capitano Miller. Del resto è così fin dall'inizio della storia: tutti hanno bene in mente il nome del soldato Ryan, che compare per pochi minuti alla fine del film di Steven Spielberg e nessuno quello dell'ufficiale interpretato da Tom Hanks che lo interpreta. Ora la storia si ripete: l'associazione degli ex allievi dell'Accademia Militare degli Stati Uniti di West Point ha annullato la cerimonia di premiazione per l'attore, da sempre sostenitore dei veterani, citando il desiderio dell'Accademia Militare di "concentrarsi sulla preparazione dei futuri ufficiali alla guerra".
La verità, come rimarca il Washingtonn Post, è che diverse controversie politiche hanno coinvolto l'amministrazione Trump e scosso l'istituzione e che il premio a Hanks è caduto vittima di questi scossoni. Il colonnello a riposo dell'esercito Mark Bieger, presidente e amministratore delegato della West Point Association of Graduates, ha reso nota la decisione in un'e-mail al corpo docente che segna un netto cambio di passo rispetto a giugno, quando era stato annunciato che Hanks sarebbe stato il vincitore del premio Thayer per il 2025.
L'associazione degli ex studenti citava il suo lavoro in diversi film dedicati ai militari statunitensi, tra cui "Salvate il soldato Ryan", "Forrest Gump" e "Greyhound" e gli riconosceva il merito di aver prodotto serie di successo come "Band of Brothers" e "The Pacific", entrambe a tema Seconda Guerra Mondiale, oltre che per il suo ampio impegno a favore dei veterani. Hanks, si legge nell'annuncio, è stato uno dei principali sostenitori della creazione del Memoriale della Seconda Guerra Mondiale a Washington; ha sostenuto gli sforzi per costruire un memoriale nazionale per il Presidente Dwight D.
Eisenhower, celebre generale dell'esercito prima di entrare in politica; e ha ricoperto il ruolo di presidente nazionale di una massiccia campagna di raccolta fondi per la fondazione di quello che oggi è il National WWII Museum di New Orleans. "Tom Hanks ha fatto così tanto per la rappresentazione positiva del militare americano, per la cura dei veterani americani, di chi li assiste e delle loro famiglie, e per il programma spaziale americano", aveva detto a giugno Robert McDonald, ex Segretario per gli Affari dei Veterani e presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione degli ex studenti.
Ma la macchina messa in moto per insignire Hanks con l'onorificenza assegnata dall'Accademia ai civili anche se non hanno frequentato l'Accademia, si è schiantata contro la politica dell'era Trump. Bieger ha scritto che l'associazione "non terrà la cerimonia di consegna del premio Thayer" originariamente prevista per il 25 settembre, e si è scusato per l'annullamento. L'email non specifica se sia stato anche revocato il premio a Hanks o se verrà assegnato in un'altra occasione.