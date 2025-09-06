Sofiane Sehili arrestato. L'ultraciclista bloccato in Russia

AGI - Voleva stabilire un record: attraversare nel minor tempo possibile l'Eurasia in bicicletta. Ci aveva già provato in passato, cercando un passaggio per la Giorgia. Ma l'ingresso in Russia, da quando è cominciata la guerra con l'Ucraina e sono scattate le sanzioni, non è un affare semplice.
E questa volta Sofiane Sehili rischia grosso: è stato arrestato e l'accusa è di attraversamento illegale del confine. Le autorità russe lo hanno bloccato a Vladivostok.
L'ultraciclista Sofiane Sehili
42 anni, ultraciclista, è famoso in Francia e non solo per la grande capacità di affrontare competizioni di lunga distanza. Con un particolare che lo rende unico: può pedalare ininterrottamente senza dormire. Sehili non è arrivato all'ultracycling per caso. Ha iniziato come cicloviaggiatore, esplorando il sud-est asiatico e poi lavorando come fattorino in bicicletta a Parigi. La sua prima partecipazione al Tour Divide nel 2016, dove si classificò terzo, segnò l'inizio di una carriera che lo avrebbe visto dominare le gare più estreme.
I successi
Tra i suoi successi più noti spiccano la vittoria per ben tre volte consecutive alla Silk Road Mountain Race, una gara di 1880 km in Kirghizistan, e la vittoria nel 2022 del leggendario Tour Divide, un percorso di oltre 4200 km che attraversa le Montagne Rocciose dal Canada al Messico. Ha inoltre trionfato in gare come l'Atlas Mountain Race, l'Italy Divide e l'Inca Divide.
La strategia di gara inusuale
Ciò che rende Sofiane Sehili un'icona dell'ultracycling è la sua strategia di gara non convenzionale, ribattezzata "costante instancabile". Invece di pedalare a velocità folle per poi fermarsi per riposare, Sehili mantiene un ritmo costante, quasi ininterrotto, sfruttando al massimo la sua straordinaria capacità di resistere alla deprivazione del sonno. Questa dote, che lui stesso definisce in parte un dono e in parte il frutto di anni di allenamento ed esperienza, gli permette di guadagnare un vantaggio cruciale sui rivali che sono costretti a fermarsi per dormire.