L'erede al trono diventa adulto, è festa grande in Giappone

AGI - Il Giappone si appresta a celebrare l'ingresso nell'età adulta del principe Hisahito, unico erede maschio al trono e sul quale poggia il futuro della famiglia imperiale. Hisahito, nipote dell'imperatore Naruhito, compirà 19 anni oggi e indosserà un copricapo tradizionale che simboleggia la maturità durante la cerimonia ufficiale di maggiore età prevista al palazzo imperiale di Tokyo.
Percorso e successione del principe Hisahito
Il giovane, oggi studente universitario e secondo nella linea di successione dopo il padre, era già diventato maggiorenne l'anno scorso, a 18 anni, ma la cerimonia è stata rinviata di un anno per consentirgli di terminare gli studi secondari.
Hisahito è figlio unico del principe Akishino, 59 anni, fratello dell'imperatore Naruhito, 65 anni, e della principessa Kiko, 58 anni. La figlia di Naruhito, 23 anni, non può succedere al padre proprio in virtù della norma che esclude le donne, disposizione criticata più volte anche da un comitato delle Nazioni Unite. Secondo la religione shintoista, gli imperatori discenderebbero dalla dea del sole Amaterasu e la leggenda fa risalire la dinastia a oltre 2.600 anni fa, anche se i primi sovrani storicamente attestati regnarono solo nel VI secolo d.C. Si tratta comunque della dinastia regnante più antica del mondo.