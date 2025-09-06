L'erede al trono diventa adulto, è festa grande in Giappone
L'erede al trono diventa adulto, è festa grande in Giappone

Al palazzo imperiale di Tokyo cerimonia ufficiale per la maggiore età del principe Hisahito
STR / JIJI PRESS / AFP - Il principe giapponese Hisahito su una carrozza trainata da cavalli dopo aver partecipato alla sua cerimonia di raggiungimento della maggiore età
AGI - Il Giappone si appresta a celebrare l'ingresso nell'età adulta del principe Hisahito, unico erede maschio al trono e sul quale poggia il futuro della famiglia imperiale. Hisahito, nipote dell'imperatore Naruhito, compirà 19 anni oggi e indosserà un copricapo tradizionale che simboleggia la maturità durante la cerimonia ufficiale di maggiore età prevista al palazzo imperiale di Tokyo.

Percorso e successione del principe Hisahito

Il giovane, oggi studente universitario e secondo nella linea di successione dopo il padre, era già diventato maggiorenne l'anno scorso, a 18 anni, ma la cerimonia è stata rinviata di un anno per consentirgli di terminare gli studi secondari.

STR / JAPAN POOL / JIJI PRESS / AFP - Un momento della cerimonia che segna l'ingresso nell'età adulta del principe giapponese Hisahito (a destra)

Hisahito è figlio unico del principe Akishino, 59 anni, fratello dell'imperatore Naruhito, 65 anni, e della principessa Kiko, 58 anni. La figlia di Naruhito, 23 anni, non può succedere al padre proprio in virtù della norma che esclude le donne, disposizione criticata più volte anche da un comitato delle Nazioni Unite. Secondo la religione shintoista, gli imperatori discenderebbero dalla dea del sole Amaterasu e la leggenda fa risalire la dinastia a oltre 2.600 anni fa, anche se i primi sovrani storicamente attestati regnarono solo nel VI secolo d.C. Si tratta comunque della dinastia regnante più antica del mondo.

