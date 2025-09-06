Strudel da Guinness, in Croazia il dolce più lungo del mondo supera i 3 chilometri

AGI - Ci sono volute tonnellate di farina e mele, ma un villaggio croato è riuscito a entrare nel Guinness dei primati con uno strudel lungo oltre tre chilometri. Due tonnellate di farina e tre tonnellate di mele sono state utilizzate per il dolce fatto di pasta frolla e mele (in Italia è più conosciuta la variante con la pasta sfoglia) cotto al forno.
In realtà quello che è stato realizzato nell'abitato di Jaskovo, meno di 400 abitanti, è una serie di strudel, per l'esattezza 8.940 lungo 3.136 metri, ma che per Paulina Sapinska, giudice del Guinness dei primati, sono sufficienti per il record. Durante la tradizionale Festa dello Strudel che si celebra a Jaskovo, gli strudel, preparati secondo una ricetta regionale, sono stati disposti in fila da gente del posto e volontari.
"Lo strudel è un simbolo legato alla tradizione locale", ha detto la presidente della regione Martina Furdek Hajdin, aggiungendo che eventi di questo tipo hanno contribuito a promuovere lo sviluppo rurale della regione. Gli strudel utilizzati per battere il record saranno donati a diverse istituzioni, organizzazioni e persone bisognose.
Jaskovo, 66 chilometri a sud-ovest di Zagabria, aveva già conquistato il record mondiale dieci anni fa. In quell'occasione aveva registrato una fila di strudel lunga 1.479 metri. Il precedente record, risalente al 2019, apparteneva alla città croata di Sisak, dove la fila di quasi 6.000 strudel misurava oltre 1.762 metri.