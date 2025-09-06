Killer in fuga da 12 giorni, l'Australia offre una maxi-ricompensa

AGI - L'Australia ha offerto una ricompensa di 659.000 dollari americani per chi svolgerà un ruolo decisivo nell'individuazione e l'arresto di Desmond Freeman, 56 anni, latitante da 12 giorni, accusato di aver ucciso due poliziotti nello Stato di Victoria.
Dettagli sulla ricompensa
La polizia locale ha annunciato che la somma, definita "in grado di cambiare la vita", sarà assegnata a chiunque fornisca informazioni utili alla cattura del 56enne. L'uomo è accusato di aver aperto il fuoco quando gli agenti sono arrivati nella sua abitazione con un mandato di perquisizione. Nella circostanza hanno perso la vita il detective Neal Thompson, 59 anni, e il sergente maggiore Vadim De Waart, 35 anni. Un terzo agente, ferito alla parte inferiore del corpo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.
La fuga nella foresta
Dopo l'attacco, Freeman - descritto come un cospirazionista con abilità di sopravvivenza in condizioni difficili - è fuggito nelle foreste attorno alla cittadina di Porepunkah, nella parte est dello stato di Victoria. Centinaia di agenti lo stanno cercando da giorni senza successo.
La ricompensa più alta
Si tratta della ricompensa più alta mai offerta nello Stato per la cattura di un sospetto. "Questa cifra così alta riconosce la gravità del crimine e il nostro impegno a localizzare Freeman al più presto, così che non rappresenti più un pericolo per la comunità" spiega una nota della polizia che chiarisce come al momento non ci siano prove che il fuggitivo riceva aiuto da qualcuno, anche se - vista l'inospitalità del luogo e la necessità di procurarsi beni di prima necessità - la possibilità non è stata esclusa.
Ipotesi sul destino del fuggitivo
Le forze dell'ordine non escludono inoltre che l'uomo possa essersi suicidato.