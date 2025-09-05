Trump, "Parlerò con Putin, abbiamo buon dialogo". Cremlino "Non ci sono piani"

AGI - Il presidente americano Donald Trump ha confermato che a breve parlerà con l'omologo russo Vladimir Putin, dopo la conversazione con il leader ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della videoconferenza con la Coalizione dei Volenterosi. "Abbiamo un buon dialogo", ha sottolineato.
"Ho risolto sette guerre, quella che pensavo sarebbe stata forse una delle più facili, sai, quella sensazione che pensi che una cosa andrà bene, si rivela un po' più dura", ha aggiunto il capo della Casa Bianca.
La Russia frena
"Non ci sono ancora sviluppi" su un possibile colloquio, ma il contatto potrebbe essere organizzato "molto rapidamente". Lo ha dichiarato a Interfax il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, dopo che il capo della Casa Bianca ha espresso l'intenzione di parlare a breve con il leader della Federazione.
Il Cremlino, all'indomani della riunione a Parigi della Coalizione dei Volenterosi, ha accusato gli europei di "ostacolare" la risoluzione del conflitto in Ucraina. "Gli europei stanno ostacolando la risoluzione del conflitto in Ucraina. Non vi stanno contribuendo", ha dichiarato il portavoce Dmitri Peskov in un'intervista al quotidiano russo Izvestia, accusando l'Europa di "continuare i suoi tentativi" di fare dell'Ucraina "il centro di tutto ciò che è anti-russo".
Il Cremlino - ha aggiunto - è "assolutamente" contrario alle garanzie militari offerte da Usa ed Europa all'Ucraina per la sua sicurezza. "Gli stranieri, in particolare i contingenti militari europei e americani, possono garantire la sicurezza dell'Ucraina? Assolutamente no, non possono", ha dichiarato. "Questa non può essere una garanzia di sicurezza per l'Ucraina che conviene al nostro Paese", ha aggiunto il portavoce del Cremlino.